Golpe histórico al melanoma: una vacuna personalizada de Moderna y Merck dispara las bolsas y abre una nueva era contra el cáncer

Una nueva esperanza contra uno de los cánceres de piel más agresivos. Moderna y Merck han anunciado resultados preliminares positivos de un ensayo clínico de fase 3 de una terapia personalizada contra el melanoma, un avance que ha sacudido los mercados y que puede marcar un antes y un después en la investigación oncológica.

La noticia provocó una reacción inmediata en Wall Street. Las acciones de Moderna llegaron a dispararse cerca de un 75% en las operaciones previas a la apertura del mercado estadounidense, mientras que los títulos de Merck avanzaron alrededor de un 8%.

Detrás de este movimiento bursátil hay un avance científico de gran relevancia: la combinación de una vacuna personalizada de ARN mensajero desarrollada por Moderna con Keytruda, el conocido tratamiento de inmunoterapia de Merck.

El objetivo es ambicioso: enseñar al sistema inmunitario a reconocer las características concretas del tumor de cada paciente y actuar contra ellas.

Resultados positivos en la fase más avanzada

Según los datos preliminares difundidos por ambas compañías, la combinación ha conseguido mejoras estadísticamente significativas y clínicamente relevantes en dos indicadores fundamentales: la supervivencia libre de recurrencia y la supervivencia libre de metástasis a distancia.

En otras palabras, los pacientes tratados con esta estrategia presentaron mejores resultados a la hora de evitar que el melanoma regresara y que se extendiera a otros órganos.

El hecho de que los resultados procedan de un ensayo de fase 3 añade especial relevancia al anuncio. Se trata de la última gran etapa de investigación clínica antes de una eventual autorización, aunque los datos completos todavía deben ser analizados y presentados ante las autoridades sanitarias.

Los resultados serán expuestos próximamente en una reunión médica internacional y posteriormente compartidos con los organismos reguladores competentes.

La revolución del ARN mensajero llega al cáncer

El avance tiene además un componente especialmente significativo. La tecnología del ARN mensajero, que se hizo mundialmente conocida por su utilización en las vacunas contra el Covid-19, vuelve a situarse en el centro de la innovación médica, esta vez en la lucha contra el cáncer.

La estrategia parte de una idea clave: cada tumor tiene unas características genéticas propias. Los investigadores pueden analizar la secuencia genética de las células cancerosas e identificar determinados marcadores para diseñar una vacuna adaptada al paciente.

De este modo, el tratamiento pretende preparar al sistema inmunitario para identificar las células tumorales y combatirlas con mayor precisión.

«Al intervenir en una etapa temprana de la enfermedad», ha señalado el presidente de Merck Research Laboratories, Dean Y. Li, el objetivo de esta terapia administrada después de la cirugía es aumentar las posibilidades de curación de un mayor número de pacientes.

El consejero delegado de Moderna, Stéphane Bancel, ha considerado los resultados un momento crucial para la investigación oncológica y ha destacado que durante años la posibilidad de crear tratamientos de ARN mensajero diseñados específicamente para cada paciente fue una aspiración científica.

Un cáncer especialmente peligroso

El melanoma representa aproximadamente el 1% de los cánceres de piel en Estados Unidos, pero causa la mayoría de las muertes relacionadas con estos tumores debido a su elevada capacidad para generar metástasis.

La exposición a la radiación ultravioleta es uno de los principales factores de riesgo y las quemaduras solares sufridas durante la infancia están relacionadas con una mayor probabilidad de desarrollar melanoma.

Por eso, cualquier avance capaz de reducir las recaídas y frenar la propagación de la enfermedad puede tener un impacto especialmente relevante.

Eso sí, las compañías han advertido de que se trata todavía de resultados preliminares. Será necesario conocer los datos completos del ensayo, someterlos al análisis científico y superar el proceso de evaluación de las autoridades regulatorias antes de que pueda hablarse de un tratamiento disponible para los pacientes.

Si los resultados definitivos confirman lo anunciado, Moderna y Merck podrían haber dado uno de los pasos más importantes de los últimos años hacia una nueva generación de tratamientos personalizados contra el cáncer.