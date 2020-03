Cáscara de naranja para adelgazar: receta efectiva

A tu día a día, puedes incorporar el mejor de los hábitos preparando y consumiendo un té de cáscara de naranja, ya que es un poderoso desintoxicante y acelerador de metabolismo.

Las cascaras de las naranjas contienen carotenoides, las cuales se consideran como un antioxidante natural que puede prevenir la formación de radicales libres. También cuenta con altas dosis de vitamina B.

Según estudios, se ha demostrado que la cáscara de la naranja contiene compuestos que son beneficiosos para la salud. La naranja contiene más de 60 flavonoides y 170 fitonutrientes diferentes, de acuerdo con Rebecca Wood, autora de The New Whole Foods Encyclopedia (La nueva enciclopedia de alimentos integrales), la mayor parte de estos componentes provienen del albedo, que es la sustancia blanca que recubre la naranja.

Debes tener en cuenta que es importante que esta receta la combines con una buena alimentación y ejercicio físico.

Especialmente a la naranja le va muy bien las recetas con salmón.

Beneficios para tu salud:

Previene la diabetes: tiene bajo índice glucémico .

. Estimula la producción de glóbulos blancos y contribuye a reforzar el sistema inmunológico por su alto contenido en vitamina C

por su alto contenido en Es antioxidante. Mantiene una piel sana y reduce los signos de la edad.

y reduce los signos de la edad. Una naranja contiene únicamente 65 calorías , lo que hace de esta una fruta muy recomendable en dietas para bajar peso.

, lo que hace de esta una fruta muy recomendable en dietas para bajar peso. Por su alto contenido en fibra , prolonga la sensación de saciedad.

, prolonga la sensación de saciedad. Son ricas en calcio, que protege los huesos y dientes , manteniéndolos sanos.

, manteniéndolos sanos. Su consumo ayuda a reducir la absorción de grasas y a bajar el colesterol y la tensión .

. Tiene propiedades antiinflamatorias, por lo que es beneficiosa para las personas con artritis .

. Su consumo es beneficioso para prevenir el cáncer y también el buen funcionamiento del sistema cardiovascular.

y también el Infusión de corteza de naranja

Lo recomendable es tomar esta infusión unas dos veces al día combinándola con alimentos ricos en fibra. No olvides incorporar actividad física en tu vida cotidiana.

Ingredientes del té de corteza de naranja

Corteza de naranja (rallada) lo suficiente para conseguir una cucharada y media

250 ml. de agua

Preparación:

Lava perfectamente la naranja y luego ralla lo suficiente para obtener 1 cucharada y media de cáscara (con la corteza blanca) Colócala en los 250 ml de agua y deja que hierva diez minutos. Pasado este tiempo, permite que repose otros cinco minutos. Ahora cuela y bebe. Puedes tomar la infusión caliente o fría. Incluso, puede ser muy refrescante a media tarde si le añades unos cubitos de hielo y un poco de canela en polvo. ¡Es deliciosa!

Está claro que no te vas a deshacer de la naranja que utilizaste y puedes usar la pulpa de la fruta para comértela o preparar un delicioso zumo para subir las defensas.