¿Crees que todos los yogures son sanos? Estos son los mejores que puedes tomar

A priori puede parecer algo sencillo pero elegir un yogur, en este caso saludable, es una tarea complicada. Diferentes sabores, estilos e ingredientes que pueden hacer que el consumidor no siempre elija la mejor opción. La pista para dar en el clavo es consultar la lista de ingredientes buscando la receta más tradicional y saludable en la medida que se pueda.

Ana Márquez Guerrero, dietista-nutricionista de Nutrisana Educación, aconseja: «Yo me iría al producto más básico y sencillo: leche y fermentos lácticos. Sin azucarar y sin edulcorar y sin 0,0 de nada. Un yogur natural entero, con su materia grasa, pero sin azúcares añadidos«. Por su parte, Ana Zugasti, vocal de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (Seen), expone que en un yogur natural no endulzado, los 4-5 gramos de azúcares que figuran en la tabla nutricional «corresponden con la cantidad de lactosa naturalmente presente en la leche que se utiliza para hacer el yogur».

La forma de confirmar que no contiene azúcar añadido es revisar que no aparezca en la lista de ingredientes, como apunta la doctora Zugasti «o bajo algún seudónimo como melaza, concentrado de fruta, jarabe de fructosa».

Añadir ingredientes como pasas, orejones o cacao puro en polvo es una forma de endulzar el yogur natural. Para Ana Márquez tampoco habría nada en contra de añadir un poco de miel o azúcar pero controlando la cantidad. La cantidad ideal sería menos de una cucharadita (5 gramos) que si comparamos con un yogur del supermercado la porción es abismal, algunos yogures pueden alcanzar los 15 gramos por cada envase de 125 gramos.

La doctora Ana Zugasti añade que «en una ingesta diaria de 1-2 yogures al día es más importante controlar y limitar la cantidad de azúcar que lleve el yogur que la cantidad de grasa». El yogur, además, «es una buena fuente de calcio y otros minerales como magnesio, potasio y cinc, contiene vitaminas del grupo B, y es una fuente excelente de proteínas de alta calidad».