Los motivos para consumir aceite de CBD en ayuno

La popularidad del aceite de CBD va en aumento y hay una razón clara detrás de este fenómeno: cada vez está más comprobado que tiene efectos positivos en la salud humana.

Se trata de un aceite, por lo que su aplicación o consumo es algo sencillo, fácil de sumar a la cotidianidad y que puede influir positivamente en la energía para desarrollar las actividades diarias, mejorar el tiempo de descanso, aliviar dolores, tratar enfermedades y muchos otros beneficios.

¿Consumir aceite de CBD en ayuno?

Si bien consumir aceite de CBD tiene grandes beneficios para la salud, en especial comenzar el día en ayuno y establecer una ventana intermitente con CBD es una excelente idea. Claro, es importante saber cómo consumirlo, cuáles son las cantidades a ingerir y todos los detalles necesarios para romper o no el ayuno intermitente según lo que se desee.

El aceite de CBD, a través de todas las propiedades que contiene, influye positivamente en la salud humana y no posee efectos narcóticos ni sustituye comidas del día a día. Por eso es ideal como complemento alimenticio. Y lo mejor es que solo unas gotas de CBD no romperán el ayuno intermitente, por lo que los procesos metabólicos no se verán afectados a gran escala a pesar de que efectivamente se use para aumentar el estado de alerta.

El CBD ofrece efectos positivos y/o soluciones a:

Dolores musculares,

Inflamaciones musculares,

Problemas en la conciliación del sueño,

Estimulante de la energía,

Estimulante del apetito,

Cuidado de la piel,

Asma,

Diabetes,

Y quemaduras.

Es decir, no solo se consume por una condición o enfermedad específica, sino que sus efectos positivos también son útiles dentro de la rutina, por lo que las tasas de recomendación de su ingesta van en ascenso.

Incluso médicos tradicionales, sin considerarse naturistas ni ser muy aficionados a este tipo de prácticas, ya empiezan a sugerir el aceite de cannabidiol por todas sus virtudes, aunque siempre recomendando utilizarlo a la par de la medicina científica.

Es por esto que, en países como Estados Unidos, donde más avanzados están los estudios con respecto al tema, la industria ha presentado un gran crecimiento en tiempos recientes.

Además, al no poseer efectos narcóticos ni riesgo de adicción, su consumo es más amigable y más personas se animan a probarlo.

Guía para consumir CBD: todo lo que debes saber

“Todos los excesos son malos”, esa regla de vida aplica incluso para el aceite de CBD.

El aceite de CBD, si bien aún no hay un criterio médico definido de cuánto se debe consumir en muchos casos, no debe pasar de un par de gotas en las bebidas o comidas a ingerir. Si bien no hay efectos secundarios, abusar de la sustancia nunca será recomendable, además de que tiene un sabor fuerte debido al proceso de descarboxilación al que es sometido.

Los expertos sugieren consumirlo en cualquiera de las comidas del día; puede ser ideal para añadirlo a un batido o taza de café mañanera, siempre que este no se caliente o cocine, e incluso ingerirlo directamente antes de desayunar.

Las mañanas, gracias a su carga energética, se presentan como escenarios ideales para ingerirlo. Independientemente que el ayuno intermitente sea tu estilo alimenticio o no.

No obstante, el cannabidiol no distingue ni cambia su efecto según los alimentos en los que se vierta o los momentos del día en el que se consuma. Esto quiere decir que puede adaptarse perfectamente a muchas recetas de cualquier tipo de alimentación que se lleve.

El aceite de CBD ha llegado para quedarse. Y no hay motivos para no aprovechar sus beneficios pronto.