Guardó una hamburguesa y unas patatas fritas en su armario durante 24 años y ahora muestra el resultado en TikTok

Se llama Aly Sherb y ha estado guardando una hamburguesa y unas patatas fritas de McDonald’s dentro de una caja en su armario desde hace más de dos décadas: 24 años para ser exactos.

Y esta semana, la una usuaria de TikTok ha compartido un video con el resultado.

En la grabación, la abuela de la internauta muestra la comida, que fue comprada originalmente en 1996, y que ‘milagrosamente’ no ha cambiado su aspecto en todo este tiempo.

Aly.sherb uploaded this on tiktok and her grandma saved a hamburger and fries from the 90s and both have no mold and look like you could eat it today @McDonalds yall are disgusting and need to close down pic.twitter.com/DXPsFvBArs

— A (@redwoodflo) August 27, 2020