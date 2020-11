Pollo con rayas blancas: por qué debes huir de él cuando lo veas en el súper

Teniendo en cuenta que cada español consume alrededor de 12,37 kilos de carne de pollo al año por sus beneficiosas propidades y delicioso sabor, resulta vital tener en cuenta un detalle que ha puesto sobre la mesa la organización británica pro derechos de los animales The Human League en relación a las rayas blancas o estrías que atraviesan algunas piezas de este tipo de carne y que pueden encontrarse en los supermercados.

Según ha denunciado la entidad, “la aparición de estrías blancas se debe a una enfermedad muscular que encontramos entre el 50% y 90% de los pollos de cría intensiva».

Además, tal y como ha publicado la casa editorial Oxford Academic, la mencionada patología muscular afecta únicamente a los pollos modificados genéticamente, que sufren afecciones como la distrofia muscular hereditaria o la miopatía nutricional, en buena parte, a raíz del déficit de Vitamina E y de otros nutrientes.

Si bien es cierto que por el momento no existe ningún tipo de evidencia que señale que estas muescas puedan afectar a la salud de los consumidores, sí se ha demostrado que los valores nutricionales de la carne cambian notablemente, aportando mayor cantidad de células grasas y presentando un 9% menos de proteínas, un 10% menos de colágeno y entre un 7% y un 21% más de calorías que un pollo sano.

