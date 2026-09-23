Qué comer antes y después de entrenar: por qué la «ventana anabólica» importa menos de lo que crees

Hay una escena que se repite en todos los vestuarios: alguien termina la última serie y corre a por el batido como si el reloj estuviera en su contra. La idea de fondo es que existe una ventana de media hora después de entrenar durante la cual el cuerpo aprovecha la proteína y fuera de la cual el esfuerzo se desperdicia. Es una de las creencias más extendidas sobre alimentación y ejercicio. También es una de las que peor ha envejecido.

De dónde salió la regla de los 30 minutos

La idea no se inventó de la nada. Partía de una observación real: tras el entrenamiento, el músculo entra en un estado en el que responde especialmente bien a la llegada de aminoácidos. Ese fenómeno existe y está bien documentado.

El salto discutible fue otro: dar por hecho que ese estado duraba poco y que se cerraba de golpe. De ahí a la regla de la media hora, y de la regla al negocio, hubo poca distancia. Durante años la recomendación se repitió en gimnasios, revistas y etiquetas de producto sin que nadie comprobara si el plazo se sostenía.

Qué ocurrió al revisar la evidencia

En 2013, Alan Aragon y Brad Schoenfeld publicaron en el Journal of the International Society of Sports Nutrition una revisión con un título que ya anticipaba la conclusión: «Nutrient timing revisited: ¿existe una ventana anabólica posterior al ejercicio?». Su lectura era que la evidencia reciente había cuestionado directamente la visión clásica, y que la importancia —e incluso la existencia— de esa ventana varía según múltiples factores.

Ese mismo año, Schoenfeld firmó junto a Aragon y James Krieger un metaanálisis sobre el efecto del momento de ingesta de proteína en la fuerza y la hipertrofia. El análisis simple encontraba un efecto pequeño pero estadísticamente significativo sobre la hipertrofia, y ninguno sobre la fuerza. El matiz llegó al afinar: cuando se introdujo en el modelo la cantidad total de proteína consumida al día, esa variable explicaba prácticamente toda la diferencia. Los estudios que parecían demostrar que el momento importaba eran, en realidad, estudios en los que un grupo comía más proteína que el otro.

La conclusión del propio Schoenfeld fue explícita: no parece existir una ventana estrecha de oportunidad, y para la gran mayoría de la población es indiferente tomar la proteína justo al acabar o esperar un par de horas.

Lo que sí parece importar: el día entero

El posicionamiento oficial de la International Society of Sports Nutrition sobre nutrient timing, publicado en 2017 y coordinado por Chad Kerksick, ordena el asunto con claridad. Confirma que tomar proteína de calidad en las dos horas posteriores al ejercicio estimula de forma robusta la síntesis proteica muscular. Pero añade el dato que cambia la perspectiva: el músculo permanece sensible a la proteína durante aproximadamente veinticuatro horas.

Y establece la jerarquía sin rodeos: las consideraciones de momento son de menor prioridad que consumir una cantidad diaria adecuada de proteína.

Dicho de otro modo, la pregunta que casi todo el mundo se hace —»¿cuánto tiempo tengo después de entrenar?»— es una pregunta secundaria. La principal es si el conjunto del día cubre lo que el entrenamiento pide. Alguien que corre a por el batido a los diez minutos y luego come de forma errática el resto de la jornada está optimizando el detalle y descuidando la estructura.

Y si como antes de entrenar, ¿cambia algo?

Bastante, y es la pieza que suele faltar en la conversación. El mismo documento de la ISSN señala que el tamaño y el momento de la comida previa al ejercicio influyen en hasta qué punto hace falta comer proteína después.

Tiene lógica: si alguien entrena a las siete de la tarde después de haber comido a las tres, llega en una situación muy distinta a quien entrena en ayunas a primera hora. En el primer caso todavía hay aminoácidos circulando y la urgencia posterior se diluye; en el segundo, la comida de después cumple una función más inmediata.

La pregunta útil, por tanto, no es «qué tomo después de entrenar», sino «cómo queda repartido mi día alrededor del entrenamiento». Son dos preguntas de tamaño muy diferente.

Por qué esto es una disciplina y no una lista de consejos

Llegados aquí aparece la tentación de cerrar con una recomendación universal, y es justo lo que la evidencia no permite. Las variables que deciden son individuales: el tipo de entrenamiento y su duración, el momento del día en que se hace, cuánto tiempo ha pasado desde la última comida, la tolerancia digestiva de cada persona antes de un esfuerzo y el punto de partida alimentario de quien pregunta.

Esa individualización es precisamente el objeto de la nutrición deportiva como disciplina: no una colección de reglas para aplicar a todo el mundo, sino el estudio de cómo la alimentación interactúa con el entrenamiento en una persona concreta. Es también la razón por la que los profesionales que trabajan en este campo se forman específicamente en ello, en lugar de trasladar sin más las pautas del deporte de alto rendimiento a alguien que entrena tres días por semana.

«Casi todas las preguntas que nos llegan son sobre detalles, y casi todos los problemas reales están en la base», señala Álex Yáñez de la Cal, doctor en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, dietista-nutricionista y director académico del máster de nutrición deportiva de ENFAF. «La gente quiere saber el minuto exacto del batido y muchas veces no está cubriendo lo básico del día. El orden de las preocupaciones debería ser el contrario».

Quién puede responder a esto en tu caso

Conviene una última precisión, porque en este terreno se confunden competencias con frecuencia. Una pauta alimentaria individualizada corresponde al dietista-nutricionista, que es profesión sanitaria. La programación del entrenamiento corresponde al profesional del ejercicio con la titulación que habilita para ello. Que alguien entienda mucho de entrenamiento no lo convierte en la persona adecuada para prescribir qué comes, y a la inversa.

Lo que sí puede hacer cualquiera sin consultar a nadie es dejar de mirar el cronómetro al terminar la serie. La ventana, si es que puede llamarse así, es mucho más ancha de lo que le contaron.