Cristina Almeida celebra en La Sexta que su "culete" esté a salvo de acosadores y le dan en el pandero

Es lo malo de sacar el pandero a pasear. Hay gente muy mala y las redes sociales están repletas de perversos, que se pasan el día agazapados a la espera de que salte la liebre y disparar.

Y eso le ha pasado a la abogada Cristina Almeida, por dejarse llevar por el entusiasmo. En su disculpa, se puede decir que largaba en LaSexta, con su amiguete Antonio García Ferreras de interlocutor, y sobre un tema en la que lleva años sentando cátedra, lo que quizá le hizo confiarse en exceso y no medir bien la 'terminología'.

Porque en Internet, las palabras las carga el diable.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha sentado jurisprudencia al establecer que cualquier tocamiento no consentido con intención sexual debe ser penado como un delito de abuso, no de coacciones.

La noticia ha sido recibida con gran satisfacción por parte de los colectivos feministas, y este 21 de septiembre de 2018,el ínclito García Ferreras -que de la tesis plagiada de Pedro Sánchez prefiere ni hablar- quiso conocer la opinión al respecto de la abogada Cristina Almeida, gran activista por la causa de las mujeres.

Almeida celebró la decisión del Supremo, como no podía ser de otra manera, aunque con una argumentación un tanto intrincada:

"A mí que me toquen.... es decir, yo tengo derecho a mi cuerpo, a ir tranquilamente. Y no soy un expositor para que uno te toque a ver cómo tiene...".

"Me parece lo normal. Eso no quiero decir, oye, es que soy una puritana".

"Y ya si te toca la teta a ver si las tienes duras o te toca el culete a ver si lo tienes alzao... Es que bueno, tócatelo tú y te das cuenta cómo lo tienes. Pero si no tengo consentimiento pues claro que es una agresión. Será leve. No te van a colgar porque me hayas tocado el culete pero te digo que yo desde luego si puedo a lo mejor me vuelvo y te la doy".