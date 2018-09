Dan una solución matemática a una disputa entre John Lennon y Paul McCartney

Un modelo matemático desarrollado en la Universidad de Harvard ha puesto fin a la disputa de hace 50 años entre Paul McCartney y John Lennon sobre la autoría del tema de The Beatles 'In my Life'.

Como conferencista senior en estadística, Mark Glickman trabajó con Ryan Song, un antiguo estudiante de estadística en Harvard, y Jason Brown, profesor de la Universidad Dalhousie en Nueva Escocia, para abordar este perdurable misterio de la mítica banda de Liverpool.

Como saben la mayoría de los fans de los Beatles, John Lennon y Paul McCartney no estuvieron de acuerdo sobre quién fue el autor del clásico incluido del álbum de 1965 'Rubber Soul', pero las matemáticas parecen haber solucionado finalmente la disputa.

La respuesta puede disgutar los fanáticos de McCartney, porque la evidencia sugiere fuertemente que la canción fue escrita por Lennon.

"Descubrimos que el contenido musical era mucho, mucho más consistente con el estilo de John", dijo Glickman en un comunicado. "De acuerdo con nuestro modelo, es muy probable que hubiera sido escrito por él. Lo que eso significa es que si comparas 'In My Life' con canciones de Lennon de ese período y canciones de McCartney de ese período, es mucho más consistente con Lennon".

Pero no todo acaba ahí para los fans de McCartney. Cuando los investigadores separaron los versos del interludio de la canción --lo que Lennon solía llamar 'los ocho compases del medio'-- encontraron algo interesante.

"Hubo algunas dudas sobre si McCartney escribió el interludio", dijo. "Y resulta que hay cerca de un 50 por ciento de posibilidades de que esos ocho compases hayan sido escrito por él, y el resto probablemente haya sido escrito por John".

Para determinar qué Beatle escribió la canción, los investigadores desarrollaron un algoritmo para aplicar "estilometría" -el uso de herramientas estadísticas para determinar la autoría- al catálogo de la banda.

"En el contexto del análisis textual, la forma en que esto funciona es que tenemos un grupo de documentos escritos por un autor y un grupo escrito por otro autor", explicó Glickman. "La estrategia básica en el análisis es examinar la frecuencia de ciertos tipos de palabras en esos documentos. En el contexto de la composición ... la forma en que lo hacemos es tratar las canciones como dos flujos paralelos de 'texto' para analizar la línea de melodía y los acordes o estructura armónica".

Curiosamente, dijo Glickman, cuando el equipo comenzó a buscar las características musicales que podrían sostener su análisis, lo que se destacó fueron los pares de notas y los pares de acordes.