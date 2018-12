El jefe del Estado mayor del Ejército de la India afirma que las mujeres no están preparadas para el combate

El jefe del Estado mayor del Ejército de la India, el general Bipin Rawat, ha afirmado en una entrevista publicada por News18 este sábado que las mujeres no están preparadas para asumir responsabilidades de combate y que para los hombres que integran el Ejército nacional -muchos de los cuales proceden de zonas rurales- la idea de tener que cumplir órdenes de una mujer comandante es difícil de asumir, según rt.

Según Rawat, una de las razones por las que una mujer no debería participar en el combate es su responsabilidad a la hora de criar hijos. También mencionó un problema mundano: los soldados pueden mirarlas a hurtadillas cuando se cambian, y tener que protegerlas por separado en estas situaciones, cada vez que estén rodeadas de un centenar de combatientes hombres, sería complicado.

Al imaginarse una hipotético nombramiento de una mujer como comandante de un batallón, el general indio se preguntó si ella podría faltar al servicio militar durante seis meses. "¿Qué pasa entonces? ¿Le pongo una restricción diciendo que en aquel cargo de comandante no le darán la baja por maternidad? Si lo digo, se generará un jaleo", afirmó Rawat.

Además, el militar recordó que una mujer puede morir en combate y dio ejemplo de una mujer combatiente muerta que dejó a su hijo de dos años huérfano de madre. "[Sus] padres cuidan al bebé. Lo que estoy diciendo es, ¿piensa usted ahora que estamos preparados para esto?", preguntó Rawat.

En las redes muchos señalaron que las declaraciones del jefe del Ejército son insultantes para las mujeres, y encima para las mujeres indias que sirven a su patria. Algunos usuarios tacharon la mentalidad de Rawat de "patriarcal" y atascada en la "edad oscura".

Sorry I disagree with you General. You’ve got to control your men, not deny women an opportunity to serve their country #IndianArmy