"Ana Julia es como Hannibal Lecter: te mata, te quita los ojos y se los come"

Sin duda uno de los crímines más terribles que hemso vivido estos último años. (Revelan el escalofriante dato sobre lo que hizo Ana Julia tras matar al pequeño Gabriel).

¿Qué tienen en común José Enrique Abuín, el Chicle; Ana Julia Quezada y Bernardo Montoya, los tres asesinos que se colaron en las casas y las conversaciones de miles de personas el año pasado? La pregunta la responde el capitán José Manuel Quintana Touza:

Quintana Touza es uno de los tres capitanes que forman la Sección de Análisis del Comportamiento Delictivo (SACD) de la Policía Judicial de la Guardia Civil.

Los tres son psicólogos y acumulan cientos de horas de mirar al mal a la cara. Comparten despacho con un sargento y un guardia, ambos criminólogos. Viven con la maleta detrás de la puerta. Unas veces trabajaban en la sombra y otras como Policía Judicial, firmando diligencias.

Touza -con otros compañeros- ha estado sentado y de pie junto al Chicle y junto a Ana Julia, echando una mano a los investigadores de homicidios de la UCO. En el caso de Montoya, el asesino de Laura Luelmo, la Sección no intervino.

Pero por prurito profesional, el capitán se empapó todo lo que pudo de los devaneos y cambios de versión del presunto autor del crimen de Huelva.

Los motivos para matar son tres o cuatro, con variables. Los buceadores de mentes criminales los acotan aún más: motivos emocionales e instrumentales. «De los tres, ella es la que tiene la motivación más instrumental.

Su recompensa al acabar con Gabriel era más a medio o largo plazo. El Chicle y Montoya buscaban una satisfacción personal inmediata, sexual. Ana Julia es la que tiene más acusado el psicoticismo. Es dura, fría y calculadora, por encima de los otros dos».

Este departamento, como su equivalente en la Policía Nacional, es el bisturí de precisión de las investigaciones. En cuanto la UCO decidió detener a Enrique Abuín tras atacar a una chica el día de Navidad, se decidió movilizar a los agentes más especializados.

Era prioritario encontrar el cuerpo de Diana Quer, convencidos como estaban de que el Chicle era el asesino. Dos capitanes psicólogos estudiaron todo lo que había sobre el sospechoso, incluida la agresión sexual a su cuñada a la que en su día no dieron credibilidad los peritos forenses.

El historial laboral, educativo y familiar de Abuín se colocó en el microscopio; sus problemas con el clan de los Fanchos, sus relaciones con las mujeres... había que convencerlo de que revelara dónde había escondido el cadáver de la joven madrileña; 500 días después era la única baza.

Quintana obvia los detalles de aquellas horas en las que los investigadores temieron que no les contara nunca la verdad.

Rosario, la mujer del Chicle, que le había dado cobertura acabó, abandonándolo a su suerte. Pero el tiempo dejaría al descubierto que para él su familia no era una prioridad.

Y concluye con una afirmación incuestionable: «Entre dos personas hay algo en común siempre».

Pero, ¿qué puede vincular a un guardia civil de homicidios con el asesino que se sienta frente a él?

«Que tenemos un problema y ese problema, visto desde dos posturas diferentes, hay que intentar resolverlo. Ese es un punto genérico y luego se va adaptando a cada caso».

«Otra receta es no tomar nada en plan personal por muy repugnante que te parezca. Tengo que tomar distancia y convencerme de que aunque sea el peor criminal a mí no me ha hecho nada; si no, te dejas envenenar y no puedes desarrollar bien el trabajo».