Un misterioso círculo de piedras escocés de '4.500 años' no es tan antiguo como se creía

El reciente descubrimiento de un "círculo de piedras reclinadas" en la localidad escocesa de Aberdeenshire (Reino Unido), creó gran expectación entre los expertos, que pensaban que podía tratarse de un conjunto arqueológico de hasta 4.500 años de antigüedad. Sin embargo, el entusiasmo inicial se desvaneció rápidamente después de que se constatara que se trataba de una réplica realizada hace únicamente un par de décadas, según rt.

Los arqueólogos comenzaron sus investigaciones inmediatamente después de que Adam Welfare, miembro del servicio de arqueología del Entorno Histórico de Escocia, celebrara este hallazgo a mediados de diciembre pasado como un nuevo ejemplo de círculo de piedras reclinadas, un tipo de monumento megalítico típico de la región.

Sin embargo, el trabajo de los especialistas se detuvo cuando el antiguo propietario de la granja donde se hizo el descubrimiento contactó con Welfare para informarle de que él mismo había construido el círculo de piedras a mediados de los años noventa, reporta la página del Consejo de Aberdeenshire.

Pese a la decepción, Neil Ackerman, experto en patrimonio municipal, considera que la noticia tiene un lado positivo, ya que esta réplica "muestra un conocimiento, apreciación y compromiso con la arqueología de la región por parte de la comunidad local" y, pese a no ser antiguo, el monumento "está en un lugar fantástico y ofrece un gran valor al paisaje".

Los círculos de piedras reclinadas se construyeron hace unos 3.500-4.500 años y son exclusivos del noreste de Escocia. Se cree que están asociados con rituales en los que la luz del Sol juega un papel muy importante.

If you are having an awkward day at work at least you're not that guy who identified a new prehistoric stone circle to the press that now turns out to be about 20 years old. https://t.co/9EGmb9H3pO