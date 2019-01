Este grupo de monjas bailando ‘We will rock you’ lo peta en las redes

La música está por encima de todo y todos. Aunque hace 17 años que Freddie Mercury falleció, su espíritu continúa vivo gracias a la música y a su voz, registrada en toda la discografía de Queen. Además, con el estreno de Bohemian Rhapsody, su película biografía, el fenómeno Queen está viviendo una segunda juventud, llamando la atención no solo de sus nostálgicos fans sino de otro tipo de públicos. ¿Os imagináis a un grupo de monjas dándolo todo al ritmo de We will rock you? Sí, eso es posible y gracias a Facebook lo hemos podido ver todos, según lavanguardia.

Y es que en cuestión de gustos musicales no hay nada escrito. Cada cuál es libre de escuchar lo que quiera y, de hecho, la música ayuda a unir países y culturas que nada tienen que ver. Así que pensar que la música de Queen es solo apta para amantes del rock es uno de los errores más grandes en los que podemos caer.

Hace unos días circula por Facebook un vídeo en el que podemos ver a un grupo de monjas reunidas en lo que parece ser un comedor que se lo pasan pipa bailando al ritmo de We will rock you, uno de los temas más emblemáticos de Queen.

Mientras un par de ellas está de pie bailando, el resto de monjas sentadas en sus mesas no dejan de acompañar a la música dando palmadas y dejándose envolver por la música. El vídeo fue compartido en Facebook y ya acumula más de 14 millones de reproducciones.

Y es que estas religiosas han conquistado a todo el que las ve dando una imagen renovada de la iglesia que, para muchos, es digna de aplaudir. ¿Quién dijo que los hábitos habían de ser un problema para disfrutar de la buena música?