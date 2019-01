¿Sabías que el reloj del Apocalipsis está a dos minutos del 'fin del mundo’?

El Boletín de Científicos Atómicos de la Universidad de Chicago resaltó este jueves cuánto se ha modificado para 2019 la hora del denominado Reloj del Apocalipsis. Las manecillas del simbólico reloj, ideado para promover una conciencia global sobre el peligro del armamento nuclear, ahora marcan las 23:58, es decir, a 2 minutos del 'fin del mundo', según rt.

Las armas nucleares y la aceleración del cambio climático, junto con el creciente uso de la información y las "noticias falsas" como armas para socavar la democracia en todo el mundo, conforman la lista de las principales amenazas para la sociedad mundial en este año. Los especialistas han catalogado la actual situación de seguridad internacional como el "nuevo anormal".

El año pasado, el reloj marcó el mismo tiempo que ahora.

El Reloj del Apocalipsis fue creado en 1947 por la artista Martyl Langsdorf, con la intención de representar el grado de amenaza nuclear, ambiental y tecnológica para la humanidad. Aquel año eran las 23:50 y aún faltaban 10 minutos para la medianoche, que simboliza la hora de la catástrofe nuclear.

La última vez que el reloj estuvo tan cerca de medianoche como en los últimos dos años fue en 1953, cuando EE.UU. y la Unión Sovética ensayaron armas termonucleares.

"[T]here are many practical, concrete steps that leaders could take—and citizens should demand—to improve the current, abnormal, and absolutely unacceptable state of world security affairs." Full 2019 #DoomsdayClock statement here: https://t.co/Ong8sLZ6E3 #rewindthedoomsdayclock pic.twitter.com/Bzw4c10cHN