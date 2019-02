Si no tienes pareja, según la ciencia, podría ser porque eres demasiado guapo

Es sin duda, una de las grandes preocupaciones y ocupaciones de los humanos; buscar pareja. (¿Te consideras guapo o guapa? Con este truco lo sabrás en 3 segundos)

Hace tiempo que los investigadores han documentado el impacto de lo que podríamos llamar "las ventajas de ser guapo": no solo la gente guapa recibe mucha más atención en la escuela o en el trabajo, sino que también parece que ganan más dinero en sus ámbitos, comparados con sus colegas menos agraciados. Pero en un trabajo que ha sido publicado recientemente, se detallan también algunos inconvenientes de ser guapos, según sq.

Un equipo de investigadores liderado por Christine Ma-Kellams, una psicóloga relacionada con las universidades de Harvard y La Verne, quiso profundizar en otro posible impacto de ser atractivo: ¿la gente guapa tiene relaciones más cortas, y se divorcia más? Su equipo quiso demostrar si existía alguna relación, y en caso afirmativo cuáles serían los factores a tener en cuenta.

En los primeros estudios, establecieron que era cierto que había una relación entre belleza y rupturas. Dos investigadoras se dedicaron a analizar anuarios de fin de curso de finales de los 70 y los 80, evaluando a los hombres de acuerdo con su atractivo físico.

Después buscaron a los individuos en Ancestry.com para determinar su estado civil. Descubrieron que los que estaban divorciados habían sido, de media, considerados más atractivos que los casados.

El segundo experimento tuvo resultados similares: las mismas investigadoras determinaron que las celebridades masculinas y femeninas, de acuerdo con IMDb y Forbes, habían estado casadas durante menos tiempo si eran más atractivas.

Un estudio anterior demostró que la gente que está en relaciones con el tiempo tiende a fijarse menos en los demás, así que ahora quisieron investigar si la gente más atractiva mantiene el interés en relaciones "alternativas".

A los participantes de un tercer estudio, en el que la mitad estaban en relaciones monógamas, se les pidió que puntuaran lo atractivas que eran otras personas del sexo opuesto. Los investigadores descubrieron que los que eran más atractivos y estaban en relaciones, realmente mostraban más interés en sus objetivos. Según el estudio, esto revela que sus relaciones tienen más riesgo ya que mantienen un interés mayor en parejas "alternativas".

Un último experimento pretendía valor lo satisfechos que están con sus relaciones, y su impacto en el interés en "alternativas". Los participantes a los que se les hizo sentir más atractivos valoraron imágenes de personas del sexo opuesto. Los más atractivos tendieron a considerar también más atractivos a sus objetivos, especialmente si habían admitido estar insatisfechos en sus relaciones actuales. No pasó lo mismo con las personas a las que se hizo sentir poco agraciadas cuando se les puso una serie de fotos de personas más atractivas.

"Las conclusiones son notables", dice la autora del estudio, "porque demuestran que el atractivo físico predice la probabilidad de que una relación esté amenazada, en este caso por poca satisfacción con la propia relación".

El estudio sugiere que la gente guapa podría tener más rupturas porque están menos dispuestos a hacer lo necesario para mantener sus relaciones. "Creo que ser atractivo te da más opciones en cuanto a alternativas", asegura Ma-Kellams, "lo que hace que sea más difícil proteger una relación de las amenazas externas. En este caso, tener demasiadas opciones probablemente no es beneficioso para la longevidad de una relación".

Ma-Kellams dice que le interesa este estudio porque cuando se fijó en los análisis sobre el atractivo físico se preguntó si había algún aspecto de la belleza que no fuera deseable. "Mi sensación era que el atractivo físico no era una garantía de relaciones largas, y satisfactorias", dijo.

Puede que los que han sido abandonados por alguien guapo encuentren consuelo en estos hallazgos -la relación no habría durado mucho de todas formas-. Pero según Ma-Kellams las personas atractivas también pueden aprender una lección. "Una posible moraleja para la gente guapa es que sean más conscientes de su propia capacidad y de sus tendencias mientras están en una relación", dice. "Terminar una relación no tiene por qué ser algo negativo, dependiendo de la perspectiva, pero si la meta es tener una que aguante en paso dle tiempo, quizás una persona guapa debería tener en cuenta sus propias limitaciones y no apoyarse demasiado en su propio atractivo".