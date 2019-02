Horóscopo: lo que te deparan los signos del Zodiaco este 14 de febrero de 2019, Día de San Valentín

Hoy es San Valentín (Las 4 claves para tener suerte en la vida)

El horóscopo de este 14 de febrero de 2018 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria.

Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios:

Aries (21 marzo al 19 abril)

Aries no se siente bien en este momento, es por eso que la vida le está pareciendo un poco complicada y muy difícil de manejar, tienes buenas cosas que puedes realizar el día de hoy, pero solo si puedes poner más atención a los detalles actuales, recuerda bien lo que has vivido.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

Las experiencias pasadas no pueden quedar solo en eso, no son parte de algo que hayas olvidado aún, es algo que todavía te afecta y que ha determinado el presente que tienes ahora, por eso no las veas como algo a desechar y nada más, el secreto está en verlas para recordar lo que no debes hacer.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Géminis no está bien, las cosas no le parecen suficientes como para sentirse completo y si está en un compromiso ahora, eso puede crear un vacío en la pareja, por eso, es importante que dejes de pensar en las cosas que no tienes y valores de verdad lo que sí está en tu vida Géminis.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Ahora es el momento para que el cangrejo comience a crecer y diga lo que opina sobre un tema específico, necesitas comenzar a ver la posibilidad de conseguir ciertos cambios que te ayuden a ver las cosas mucho mejor, estás bien en este momento para lograr algo mejor, lo sabes bien.

Leo (23 julio al 22 agosto)

Si sientes que en tu vida ciertas cosas no están tomando mucho sentido, es momento que veas la posibilidad de hacer ciertos cambios para que puedas estar con una actitud mucho más positiva de lo que ves ahora como una posibilidad, estás bien Leo, solo necesitas más estabilidad emocional.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Estás sintiendo mucha soledad el día de hoy Virgo, eso no es bueno, tienes personas que te acompañan y que saben lo mucho que vales, pero en este día vas a sentir la ausencia de algo importante con mucho dolor, no lo sientas así, las cosas mejorarán muy pronto, ya lo verás.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Libra sabe que todas las cosas en la vida tienen un precio, incluso la honestidad de muchas personas, si estás siendo engañado por alguien en este tiempo, solo tienes que comenzar a darte cuenta de ello, no es bueno dejar que las cosas queden así como así, necesitas mirar todo mejor.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

Escorpio puede encontrar el consuelo que necesita para su alma un poco herida durante este día en los brazos de alguien que le quiere mucho, por eso Escorpio, no desestimes el poder que pueden tener ciertas personas en nuestra vida, sobre todo cuando es un buen poder.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Si Sagitario no comienza a tomar decisiones mucho más claras, tiene que ver las posibilidad de estar con un poco más de alegría también, sobre todo si alguien ha estado tomando las decisiones que te resultan complejas para ti mismo, prefiere siempre tomar tus propias opciones centauro.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Estás sintiendo un gran vacío en tu interior producto de algo que te puede tener un poco decaído en este momento, no veas la vida de esa forma Capricornio, hay mucho más para obtener y mucho por lo que puedes luchar para tener un mejor futuro, decaerse ahora no es la solución a nada.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Acuario tiene muy claro que ciertas cosas en su vida no pueden salir de la manera que siempre ha querido, es por eso que verás la posibilidad de una buena solución el día de hoy a través de alguien que sabes que te ayudará a tener todo mucho más claro en tu mente esta tarde.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Sabes que tienes muchas cosas a tu favor que te ayudan a comenzar este camino con mucha más fuerza Piscis, así no temas a los resultados, si has hecho todo para que sean positivos y aun así salen mal, no importa, ya vendrá el momento en el que puedes gritar tu victoria al mundo.