Horóscopo: lo que te deparan los signos del Zodíaco este martes 5 de marzo de 2019

¿Quieres saber qué va a pasar en tu relación sentimental?, ¿tienes dudas acerca de cómo te va a ir en el trabajo? Pues busca consejo con los astros y las predicciones que te ofrecen para las próximas horas.

Tauro

Gozará de un día de extraordinaria positividad. Para Tauro, hoy aproveche para reafirmar la relación con su círculo de amigos. ¡Tómese un descanso y vaya a tomar una cerveza!

Virgo

Es momento de hacer balance del pasado y decidir si el rumbo que ha tomado en la vida es el correcto. Para Virgo, hoy que nada le haga hundirse, a través del cambio todo se puede ver mejorado.

Libra

Llegará un período muy positivo en todos los ámbitos. Para Libra, hoy en el amor la relación se estabilizará y estarán más unidos. En su trabajo, las cosas se mantendrán como hasta ahora, pero se sentirá más animado a la hora de afrontar los retos.

Piscis

Cuidado con las decisiones que tome hoy: hay días en los que es mejor pasar desapercibido. Para Piscis, hoy manténgase en segunda línea, procure no destacar y todo le irá aceptablemente bien en otra jornada rutinaria más.

Leo

Deje de pensar tanto en el futuro y céntrese más en su presente. Para Leo, hoy disfrute los buenos momentos, sin olvidarse de su trabajo y sus responsabilidades, pero déjese llevar un poco más.

Acuario

Este próximo mes no va a ser fácil. Para Acuario, hoy para superarlo, tiene que mantener la calma. En el amor, la relación con su pareja irá a mejor, es el momento de pensar a formar un futuro juntos.

Aries

El día estará plagado de momentos desafortunados. Para Aries, hoy no se deprima por ello, todos los días tiene un fin. En el amor, no se aleje demasiado de su pareja o si no ella lo interpretará como un mal gesto.

Escorpio

Dedique su tiempo y energía a su trabajo, su esfuerzo se verá recompensado. Para Escorpio, hoy no tenga miedo de herir a alguien por hacer caso de sus emociones, a la larga será beneficioso para ambos.

Capricornio

Últimamente la suerte no le ha sonreído, pero su vida dará un vuelco de 360º. Para Capricornio, hoy trate de conservar sus amistades y no derroche tanto dinero.

Géminis

No deje para última hora un asunto de trabajo, ya que podría traerle complicaciones. Para Géminis, hoy si hiere los sentimientos de un amigo dígale de inmediato que lo siente. Buen día para ir de compras si se atiene exclusivamente a lo que necesita. Lo pasará bien esta noche si sale a divertirse.

Cáncer

No es un buen período para tu signo. Para Cáncer, hoy no invierta dinero, mantenga la estabilidad entre sus amistades y no desgaste su relación con su pareja.

Sagitario

Sea justo a la hora de valorar a sus allegados. Para Sagitario, hoy continúe con la buena dinámica en el ámbito profesional y trate de mejorar la comunicación con su pareja, ya que si no terminará causando estragos.