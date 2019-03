Horóscopo: lo que te deparan los signos del Zodíaco este miércoles 20 marzo 2019

La astrología es un sistema de conocimiento muy antiguo que data sus orígenes en la Mesopotamia -alrededor de los años 3000 AC-, de la mano de los Sumerios, quienes fueron los primeros en escribir y describir los movimientos de los planetas en el zodíaco, con las constelaciones tal como las conocemos hasta el presente.

Las más antiguas tablas de arcilla que se conocen con datos precisos del movimiento de los planetas en sus signos astrológicos, incluyendo interpretaciones clásicas de los siete planetas visibles, datan del 2340 AC.

De todas formas, recuerda que los astros ofrecen solo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer y no tirrse de cabeza, porque tu signo del Zodíaco te indica algo: