Horóscopo: lo que te deparan los signos del Zodíaco este jueves 28 marzo de 2019

Asociamos la buena suerte al azar, a una fuerza superior que hace que, de forma inesperada, todo se ponga a nuestro favor (Salud Mental: quiza eres afortunado y tienes el gen de los madrugadores).

Aunque el azar puede hacer que tengamos un golpe de fortuna, no hay nada que atraiga la suerte de manera mágica o sobrenatural (Rafa Nadal es afortunado en el juego, en el amor, y en los negocios).

Sin embargo, hay personas a las que parece que la suerte les acompañe en cada una de sus acciones, es decir, son individuos que tienen una flor en el trasero.

Pero... ¿cómo lo consiguen? ¿Cómo pueden ser tan afortunados?

Pues quizá esto, tiene algo que ver:

Aries (21 marzo al 19 abril)

Aries muchas veces quiere pasar desapercibido, pero no será lo usual en ellos, es solo que cuando pasa esto necesita pasar un tiempo a solas para ordenar un poco su mente, si no eres Aries y estás leyendo esto por tu pareja, amigo o familiar, entonces procura dejarle en paz el día de hoy.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

Si no puedes ir paso a paso en la vida, entonces no llegarás bien a la meta Tauro, ya que te estás apurando demasiado y eso no es algo que te haga bien en el futuro, recuerda que es de suma importancia siempre estar atento a las señales de la vida y eso no lo conseguirás si siempre estás apurando los procesos.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Estás convenciéndote de algo que no es bueno para ti solo porque una persona lo ha dicho Géminis, normalmente no te dejas convencer de buenas a primeras, por eso esto te está provocando algunos problemas de consciencia, comienza a observar más a quien tienes a tu lado.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

No creas todo lo que te digan Cáncer, eres alguien muy noble y muchas veces pecas de bondadoso y crédulo, por lo mismo, el día de hoy deberás hacer un trabajo doble en el que tendrás que concentrar más tus energías en hacer lo que dicta tu corazón en vez de escuchar todo lo que los demás digan.

Leo (23 julio al 22 agosto)

El rey del zodiaco tendrá una de esas jornadas que podrían cambiar el curso de la vida que está llevando, pero eso solo será posible si les das la opción a otros que moldeen un poco tu vida. Las pasiones se viven con todas las ganas, no sirve de nada amar o trabajar a medias, siempre debes darlo todo.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Crees mucho en ti mismo, a veces demasiado, pero eso no es problema, ya que siempre tener confianza en nosotros es importante. El momento de hacer cambios a tu hogar ha llegado, no puedes seguir viviendo bajo el mismo techo con todos esos desperfectos, eso no ayuda a ordenar tu vida como lo necesitas ahora.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Libra tiene ese don para darse cuenta de lo que aflige a los demás, gracias a eso una persona muy buena que está en tu vida te pedirá un sabio consejo el día de hoy, si puedes asistirle en todo lo que puedas, entonces hazlo sin pensar ni dudar.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

Para Escorpio las cosas marchan bien, pero tu poca capacidad de aceptar ciertas cosas de la realidad te pueden pasar la cuenta dentro de la jornada, recuerda que tienes mucho a tu favor, pero si no eres capaz de sobreponerte a los pequeños obstáculos, entonces nunca serás capaz de apreciar lo bueno en tu vida.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Los centauros son personas ágiles y con gran capacidad para sobreponerse a lo malo que les sucede, ya que tienen esa capacidad para lograr superar todo con solo pensar de manera positiva, algo que les ayuda mucho cuando las cosas están yendo mal.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Para Capricornio será muy beneficioso que decida hacer algunos sacrificios el día de hoy, sobre todo en cuanto a los gastos, ya que no será un día muy auspicioso para las finanzas en general y eso podría traer algunas complicaciones para el futuro.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Respetando las reglas que te han puesto en el hogar o en el trabajo podrías encontrar mayor libertad, recuerda que respetar ciertas reglas tiene que ver con la convivencia y tu rebeldía no la deberías mostrar en eso, sino en la lucha que haces para hacer respetar tus derechos en la sociedad.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

La vida pasa rápido Piscis, no quieras llegar a una edad avanzada y darte cuenta que el tiempo se ha ido volando y nos has hecho nada de lo que realmente quisiste, recuerda que tienes muchos talentos a tu haber y solo tienes que comenzar a explorar mucho más las posibilidades.