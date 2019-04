Horóscopo: lo que te deparan los signos del Zodíaco este domingo 2 abril de 2019

El horóscopo es un procedimiento adivinatorio que consiste en predecir el futuro de una persona a partir de la interpretación de la posición relativa de los planetas del sistema solar y de los signos del zodíaco en el momento de su nacimiento (Así es la fortuna de Jordi Évole).

Hay quien cree y quien no, pero si tienen unos segundos echa un vistazo y así, podrás conocer qué te deparan para la jornada de hoy los astros en cuestión de suerte, amor, sexo, dinero, trabajo y demás cuestiones este martes 2 de abril de 2019 (Piqué compara su fortuna con el presupuesto total del Espanyol).

ARIES (21 de marzo - 20 de abril)

Piensa en lo cansado que te encuentras. ¿Has agotado todas tus energías y te sientes decepcionado por creer que tu sueño se cumpliría?

A medida que Neptuno y Mercurio se preparan para vincularse, aumentan las posibilidades de que ese sueño se convierta en realidad. Si de verdad conseguiste deshacerte de algo a lo que te aferrabas, no lo dudes. No dejes pasar la oportunidad.

TAURO (21 de abril - 21 de mayo)

Siempre hay rasgos de nuestra personalidad que escondemos y no mostramos al resto del mundo. Pero esto no significa que desaparezcan por arte de magia. Es más, se encuentran dentro de nosotros.

Últimamente, has empleado mucho tiempo y esfuerzo en intentar que ese fuego interior no se manifieste. Crees que está relacionado con un problema sin solución.

Como la relación entre Mercurio y Neptuno se hace más evidente, este lunes los dos planetas te aconsejan que expreses lo que de verdad sientes. También te invitan a descubrir algo que hasta ahora ignorabas. De esta manera, darás con una nueva forma de evadir de esa rutina tan desgastada.

GÉMINIS (22 de mayo - 22 de junio)

El descanso es primordial. Dormir nos da energía, así que no es bueno que continúes robando horas al sueño. Por mucho que pienses que te faltan horas del día para terminar tus tareas, debes empezar a plantearte qué es lo importante.

Ahora mismo estás trabajando demasiado y poniendo en riesgo tu capacidad de elegir.

Aprovecha que tu regente Mercurio se prepara para vincularse a Neptuno, y sopesa esta solución tan sencilla. Comienza la semana con tus cinco sentidos.

CÁNCER (23 de junio - 23 de julio)

Tu situación actual podría compararse con la de una persona que vive cerca de un aeropuerto. Se ha acostumbrado al ruido de los aviones porque los escucha todos los días.

En tu caso, tu atención se enfoca en un asunto que has estado ignorando adrede. Quizá no es tan evidente como un sonido escandaloso, pero requiere una respuesta contundente.

La incomodidad que te invade significa que estás tomando conciencia. Sin embargo, hasta que no comprendas totalmente el asunto, es mejor que no actúes. La paciencia es la clave.

LEO (24 de julio - 23 de agosto)

Te encuentras en una posición privilegiada. Podría decirse que tienes el control absoluto de la situación. Por tanto, no hay nada que temer. No dudes de tu mismo ni te pongas nervioso. Sigue hacia delante y haz lo que realmente querías. Continúa con tu plan.

VIRGO (24 de agosto - 23 de septiembre)

Que no seas un fashion victim no significa que no te des cuenta de lo que es tendencia. Y que no te dejes llevar por las mareas tampoco implica que no sepas qué ocurre a tu alrededor. Identificas perfectamente qué es lo que está cambiando e influyendo en la gente que te rodea.

Si quieres conseguir tu objetivo, este lunes te verás obligado a exagerar tu interés por algo.

LIBRA (24 de septiembre - 23 de octubre)

En muchas ocasiones estamos convencidos de que algo nos pertenece cuando no es cierto. Pues bien, hoy podría sucederte a ti.

A veces es mejor no asumir tantas responsabilidades. Reflexiona: no hace falta poseer una cosa para poder disfrutarla.

ESCORPIO (24 de octubre - 22 de noviembre)

No sólo las personas vagas disfrutan sin hacer nada. También los sabios necesitan estar ocioso por un tiempo. En el mundo actual parece que la gente se ha olvidado de la importancia de los períodos de inactividad.

Por tu cabeza pasan un sinfín de soluciones para cierto problema cuando, muchas veces, lo más sabio es dejar que pase el tiempo. Quédate al margen y observa. Así podrás valorar cuál es el siguiente paso a tomar.

SAGITARIO (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Repetir ciertos comportamientos puede resultar terapéutico, dado que nos da miedo adentrarnos en lo desconocido, y más aún seguir ciertas teorías no refutadas.

Piensa que, si nos produce pánico aceptar un cambio a nivel personal, uno conjunto sería todavía peor. Los últimos acontecimientos señalan que ha llegado el momento de afrontar ese problema de manera más directa.

CAPRICORNIO (22 de diciembre - 20 de enero)

¿Quién no lo daría todo ahora mismo por leer un libro mientras disfruta de su bebida favorita? Puede que en un futuro no muy lejano, los avances de la ciencia nos permitan estar en varios lugares al mismo tiempo. Pero, por ahora, esto es una utopía, así que volvamos al mundo real.

Dispones de más habilidades de las que se necesitan para afrontar todos lo que sucede en tu mundo.

ACUARIO (21 de enero - 19 de febrero)

Tan complicado es hacer a alguien feliz como averiguar el motivo de su felicidad. Y a esto se suma el esfuerzo por conseguirlo sin hacer daño a nadie en el camino. Ojalá hubiese una mera de satisfacer a todo el mundo al mismo tiempo… En esta ocasión, no debes preocuparte. Tienes en tu mano todas las herramientas para lograrlo. Eso sí, por el momento, debes intentar mantener el equilibro y estar alerta porque estás al mando.

PISCIS (20 de febrero - 20 de marzo)

Para salir de una situación complicada, corremos el riesgo de quedarnos atrapados en ella. Vivimos en un mundo en el que la verdad, la falsedad, las creencias y las ideologías se entremezclan, y muchas de ellas se basan en interpretaciones erróneas y suposiciones. Si buscamos desentrañar lo que hay detrás, primero tenemos que pasar por un estado de confusión. Y después por fin llegará la claridad.