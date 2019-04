Horóscopo: lo que te deparan los signos del Zodíaco este sábado 6 abril de 2019

Seguro que hay fórmulas (Dos profesores de Esade ofrecen las claves para trabajar la buena suerte).

La astrología ha fascinado a los seres humanos durante cientos y miles de años. Miraban al cielo, escudriñaban la posición de las estrellas, observaban el lento viaje de los astros a través del universo y, con todo ello, trataban de componer un mapa del futuro con el que vivir mejor su vida. Y lo seguimos haciendo.

En las últimas décadas, y aunque muy pocas personas dicen abiertamente creer en ellas, el interés por estas prácticas oculistas ha vuelto (y con fuerza) a Occidente.

Sea la televisión, internet o la prensa, parece obvio que los horóscopos se han convertido en un parte esencial de la cultura popular.

Tanto es así que, en 1984, el Comité para la Investigación Escéptica (CSICOP) inició una campaña para exigir a los periódicos que incluyeran un aviso explicando que ese tipo de columnas "debían leerse solo por entretenimiento" y que "no tenían ningún fundamento científico".

Con advertencia o sin ella, como entretenimiento o como consejo cualificado, los horóscopos en la prensa y los programas de adivinación en la tele nocturna son dos de esos elementos que la gente sigue consumiendo masivamente y que sigue haciendo que, según las encuestas, sus consumidores "se sientan mejor".