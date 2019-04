Horóscopo: lo que te deparan los signos del Zodíaco este viernes 12 abril de 2019

Cuando los seres humanos no entendían muchas de las cosas que ahora nos parecen normales, ¿qué hacían? (Las 4 claves para tener suerte en la vida)

Pues mirar al cielo, a esos dioses que poblaban la bóveda celeste, en búsqueda de respuesta. Y las encontraban en los movimientos de las estrellas y los planetas.

De hecho, se flipaban tanto que pensaban que si Venus se movía hacia un lugar concreto o si Marte aparecía más rojo de lo habitual eso quería decir que el rey sufriría o que el reino tendría un buena y próspera época. Por supuesto, todo era invención de los sacerdotes de turno.

Eso sí, no fue hasta el 700 a.C. más o menos cuando apareció el Zodiaco, aunque hablaba de 18 constelaciones y no 12 como ahora. De hecho, hasta el 400 a.C. no se empezó a hablar de los símbolos más habituales.

Por supuesto, las ideas de los babilonios se esparcieron por otras civilizaciones, especialmente entre los egipcios. Y de allí a los griegos, que dieron al Zodiaco el empujón definitivo.