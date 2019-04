Horóscopo: lo que te deparan los signos del Zodíaco este sábado 13 abril de 2019

La fórmula de la feliciad es salud, algo de dinero y mala memoria, pero vamos al grano (Salud: ¡Los tres factores de riesgo mortal!).

El fin de semana es la oportunidad perfecta para hacer cambios, para mejorar las cosas o tomar decisiones.

Con dos días de descanso por delante, verás las cosas más claras. Estos días, el sol aportará toda su fuerza y su luz a los regentes para que los movimientos astrales sigan su curso natural.

ARIES (21 de marzo - 20 de abril)

Los malentendidos ocurren por diversos motivos. A veces, lo que queremos escuchar nos tapa los oídos y no nos deja escuchar lo que realmente nos están diciendo. Otras veces, sencillamente estamos pensando en otro asunto. O quizás, al fijarnos en un punto de la conversación perdemos el hilo. Sea por lo que sea, este fin de semana debes escuchar. El Sol aporta toda la energía necesaria a tu regente para animarte a ayudar a alguien cercano a ti que está a punto de tomar la decisión equivocada. Abre bien tus oídos, tú tienes la respuesta.

TAURO (21 de abril - 21 de mayo)

Dicen que las mejores ideas aparecen justo cuando nos estamos quedando dormidos. En ese punto intermedio en el que aún no hemos dejado la mente en blanco completamente, un haz de lucidez hace que nuestra mente esté más abierta. Al desaparecer los problemas y preocupaciones del día a día, se abre la puerta a la inspiración. Te encuentras en plena búsqueda de esa idea que nunca llega. No todo tiene por qué ser blanco o negro. Este fin de semana, céntrate en el punto gris, donde encontrarás a tu verdadera musa.

GÉMINIS (22 de mayo - 22 de junio)

Cuántas veces nos habremos arrepentido de no mostrar nuestros sentimientos en el momento correcto y en el lugar adecuado. Otras veces, sin embargo, dejamos ver más emociones de las que nos gustaría. Puede que en esta ocasión hayas ocultado demasiado tus afecciones. Este fin de semana no te escondas, demuestra lo que sientes y no lo que crees que deberías sentir.

CÁNCER (23 de junio - 23 de julio)

Muchas veces confundimos la misma realidad. Quizás, a veces, la mente nos juegue malas pasadas, pero otras veces eres tú quien trata de ver lo que quieres ver en lugar de lo que realmente está pasando. Este fin de semana, aférrate a la realidad. Abre los ojos. La verdad está pasando por delante de ellos.

LEO (24 de julio - 23 de agosto)

Muchas veces culpamos al alcohol. Demasiadas quizás. ¿De verdad piensas que una bebida tiene suficiente fuerza como para crearte un deseo que no tengas? No. Fuera lo que fuese, ya estaba en ti. Pasa lo mismo con el cosmos. Los planetas tienen la capacidad de impulsar deseos ocultos, pero nunca la suficiente como para empujarnos a hacer algo que realmente no queramos hacer. Está en tus manos: resistirte al encanto de los astros o rendirte ante ellos. Sabes perfectamente qué debes hacer.

VIRGO (24 de agosto - 23 de septiembre)

Todo el mundo pasa por etapas de cambio. No somos exactamente los mismos a lo largo de nuestra vida: crecemos, aprendemos, maduramos… Todos y cada uno de nosotros. Resulta hipócrita que nos juzguemos los unos a los otros de no ser nosotros mismos cuando estamos atravesando por un momento de evolución. No te disculpes este fin de semana por estar adaptándote a algo nuevo. No estás fallando a nadie. Solo estás transformándote en mejor persona.

LIBRA (24 de septiembre - 23 de octubre)

En los tiempos que corren cambiamos las cosas a nuestro antojo para dar con el resultado que queremos. Modificamos los ADN, no paramos de hacer mezclas y cruces para dar con la perfección, o simplemente, con algo diferente. Sí, son avances tecnológicos y científicos pero, ¿nos aportan algo emocionalmente? Piénsalo. Este fin de semana no dejes que te hagan cambiar algo que realmente te gusta tal y como es.

ESCORPIO (24 de octubre - 22 de noviembre)

A veces, cuando se nos rompe algo, no perdemos el tiempo en arreglarlo. No merece la pena, no tenemos dinero, no tenemos ganas… Excusas. Simplemente queremos cambiarlo por algo nuevo. El problema llega cuando no paramos de meter en el mismo saco todas las cosas que no hemos querido arreglar. El saco puede romperse. Este fin de semana no olvides que hay cosas que son irremplazables y que acumular puede traer problemas.

SAGITARIO (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Te gusta vivir la vida tal y como es, con sus altibajos, con sus subidas de adrenalina y sus bajadas repentinas. La inestabilidad te hace sentir como pez en el agua. Te gusta meterte sola en las situaciones y salir airada del mismo modo. Sin embargo, este fin de semana vas a necesitar un poco de ayuda. Solo necesitas encontrarla y sobre todo, aceptarla. Deja a un lado la tozudez, con una segunda persona a tu lado te darás cuenta que la tranquilidad es más placentera de lo que piensas. A no ser que quieras un nuevo drama.

CAPRICORNIO (22 de diciembre - 20 de enero)

El tiempo es un misterio. Diga lo que diga el reloj, no siempre pasa del mismo modo. A veces parece pasar tan rápido que ni nos damos cuenta. Otras veces, las agujas no avanzan. Como ahora. Parece que estás atravesando una situación que te está robando más horas de las que te gustaría. Este fin de semana te hará ver que le estás dedicando justo el tiempo que se merece.

ACUARIO (21 de enero - 19 de febrero)

Nuestra vida está llena de tratos y negocios. Para que todo funcione, intentamos llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes. Pero a veces, las cosas se tuercen. Parece que estás acorralado por un trato reciente que parece no estar dando los frutos deseados. Te estás planteando tu propio papel dentro del grupo, al mismo tiempo que los demás están analizando su relación contigo. No es tan malo como parece. Esta situación, aparentemente tan incómoda, os llevará a nuevas negociaciones que podría traer beneficios adicionales a todos.

PISCIS (20 de febrero - 20 de marzo)

En el cielo hay 12 puertas, cada una de ellas en representación a un signo del zodiaco. Aunque no lo creas, antes de nacer elegimos a qué signo queremos pertenecer. Una simple fila te llevará a tu puerta correcta. No es de extrañar que muchas almas elijan ser Piscis. Aunque esto no ocurra exactamente así, eres uno de los afortunados de pertenecer a este signo. El fin de semana te lo demostrará.