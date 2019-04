Horóscopo: lo que te deparan los signos del Zodíaco este domingo 14 abril de 2019

La fórmula tradiconal era salud, dinero y amor (HYGGE o cómo los daneses tienen el secreto de la FELICIDAD).

La cambiaron hace poco por una levemente diferente en la que los elementos son salud, algo de dinero y mala memoria (Jorge Javier Vázquez tiene más peligro que una piraña en un bidé y se desnuda para compartir su felicidad).

Pero hay quien sostiene que una sonrisa realmente puede hacer que las personas se sientan más felices, según un nuevo artículo publicado en 'Psychological Bulletin'.

Realizado por investigadores de la Universidad de Tennessee, Knoxville y Texas A&M, en Estados Unidos, el documento analizó casi 50 años de pruebas de datos para ver si las expresiones faciales pueden llevar a las personas a sentir las emociones vinculadas con esas expresiones (¿Sabes cómo era la idea de felicidad de los aztecas y qué podemos aprender de ella?).

Pues sonríe:

Aries (21 de marzo-20 de abril)

No te desanimes por contratiempos pasajeros y pon optimismo en todo lo que hagas. Si te has levantado sin ganas de hacer nada, tampoco te preocupes demasiado por ello, Tu cuerpo te pedirá estar hoy de relax, aprovéchalo.

Tauro (21 de abril-21 de mayo)

Aprovecha al máximo todo lo bueno que llega a tu realidad afectiva y social. Cede un poco de terreno con tu pareja que seguro que no es tan grave cambiar la rutina habitual de los domingos, no seas cabezona.

Géminis (22 de mayo-21 de junio)

La mejor forma de combatir el cansancio mental es haciendo ejercicios físicos. Procura no perder los nervios tan rápidamente con los demás. Trata de escucharles y tenerles en cuenta si no quieres tener mal rollo.

Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

Un poco de ejercicio al día aliviará los síntomas de depresión o agotamiento. Aprovecha este día de descanso para mimarte un poquito y regalarte algún que otro capricho.

Leo (23 de julio - 23 de agosto)

Si pasaste una separación no te conviene enredarte en algo que te cause presión. Serás la amante perfecta, esa que emplea todas sus armas para disfrutar y que disfruten, serás una amante generosa e imaginativa.

Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

Inicias un ciclo adecuado para estudiar lo que más conviene en tu vida laboral. Hoy donde mejor te encontrarás será con tus íntimos, tú circulo incondicional. Necesitas de su refugio para quitarte muchos pesos de encima.

Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

Canaliza tus finanzas de una forma más productiva y pondrás orden en tus deudas. Te estás planteando un viajecito para esta semana, muévete y encontrarás algún chollo interesante.

Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre)

Tus esfuerzos se recompensarán pronto, pero debes mantener tu fuerza de voluntad. Tu agudo psiquismo, muy propio de tu signo, estará muy activo. Podrías tener sueños o extrañas sensaciones que te parecerán muy reales.

Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Combina responsabilidad que requiere tu trabajo con tu sentido del humor. Si actúas bien en los asuntos económicos, podrás estar mucho más tranquila en este sentido, y atender todos tus compromisos.

Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Tendrás la oportunidad de hacer una buena compra si buscas y revisas opciones. Quizás el modo que tienes de expresar lo que piensas y lo que sientes no sea todo lo adecuado, no aguantarás que te contradigan, contrólate.

Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Aparta de tu mente los pensamientos tristes o derrotistas que gastan tu energía. Seguro que tienes un montón de amigos, si no tienes un plan definido para hoy, proponles uno, seguro que te dirán que si.

Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

Tu manera de ver la vida te ayudará a vencer los obstáculos, debes ser firme. Cuidado con salir hoy de compras y tirar de tarjeta como si no tuviera fin, se consciente de lo que tienes y no especules, no sea que luego no te quede para algún imprevisto.