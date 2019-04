Estos son los 5 adolescentes que están cambiando el mundo

El futuro es de los jóvenes aunque de algunos más que de otros. Con mucha frecuencia, los adolescentes son considerados como apáticos y centrados en sí mismos, según recoge Harvey Day en BBC Three y comparte Paula Dumas para PD.

Pero una nueva generación de jóvenes activistas está demostrando que muchos adolescentes están, de hecho, muy preocupados por problemas sociales, políticos y ambientales, y están completamente preparados para hacer algo al respecto.

Una de las principales voces entre estos adolescentes es Greta Thunberg, activista ambiental de 16 años, quien en agosto inició una protesta para exigir a los políticos acciones concretas contra el cambio climático.

Aquí te presentamos a cinco personas inspiradoras que están teniendo un inmenso impacto en el mundo en plena adolescencia:



1. Greta Thunberg

Nacida en 2003, esta adolescente sueca se ha convertido en la líder del activismo contra el cambio climático.

En agosto de 2018, decidió faltar cada viernes al colegio y sentarse con una pancarta escrita a mano frente a la sede del Parlamento sueco en Estocolmo.

A lo que inició como una protesta en solitario se han sumado desde entonces más de un millón de niños y adolescentes en más de 100 países, que están secundando las huelgas escolares por el cambio climático.

Ha hablado abiertamente sobre su condición autista y cómo eso la ha ayudado en su activismo.

"El asperger me hace pensar y ver las cosas fuera del marco tradicional. Y no me creo mentiras fácilmente, puedo ver a través de esas mentiras", dijo recientemente en una entrevista con la BBC.