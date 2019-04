Horóscopo: lo que te deparan los signos del Zodíaco este sábado 27 abril de 2019

Este sábado 27 de abril de 2019 la Luna se encuentra en tránsito por el signo de Acuario en la vibración numerológica del siete (¿De dónde viene la afición a los juegos de azar?).

El planeta Júpiter y los planetoides Ceres y Plutón siguen retrógrados.

Este fin de semana vas a terminar exitosamente cierto proyecto delicado y después sentirás la satisfacción de haber hecho algo positivo.

No te guíes por los comentarios ajenos e insiste porque ahora surgen obstáculos, pero también soluciones:

ARIES (21 de marzo - 20 de abril)

Cuánto nos molesta que el capítulo de una serie termine en el momento más intenso, cuando el protagonista está a punto de morir. Tener que esperar toda una semana para saber si sobrevive es de lo más frustrante, pero al cabo de un rato, seguimos nuestra vida sin más. Si se trata del dolor ajeno, podemos sobrellevarlo a la perfección. Sin embargo, la cosa cambia cuando somos nosotros los que estamos al borde del precipicio. Puede que tengas la sensación de tener el viento en tu contra, pero que establecen Marte y Neptuno te traerá la mejor solución para sobrevivir.

TAURO (21 de abril - 21 de mayo)

Muchas veces entramos en pánico ante la pérdida del móvil, las llaves, la cartera… Buscamos histéricos hasta que nos damos cuenta que lo teníamos en nuestras propias manos. Esto no quiere decir que la búsqueda no haya valido la pena. Nos ha ayudado a darnos cuenta del valor de las cosas. Hay cosas de la vida que cuesta mucho encontrar, pero el resultado hace que haya merecido la pena. ¿Preparada para la búsqueda?

GÉMINIS (22 de mayo - 22 de junio)

Hay veces que crees estar actuando bien, hasta que algún paso se trunca y entonces te das cuenta que llevabas el camino completamente opuesto. Estás intentando consolidar la experiencia y actuar en base a ella, pero sin embargo, las cosas siguen transformándose en desafíos. Tu resistencia y capacidad de negociación tienen más fuerza de lo que piensas. Serás recompensado por ello este fin de semana.

CÁNCER (23 de junio - 23 de julio)

Hay veces en las que los movimientos astrales me dicen que escriba el mismo pronóstico que el día anterior. La gente ni siquiera lo nota. Estamos tan acostumbrados a la rutina que no nos importa volver a pasar por lo mismo de siempre. No siempre esperamos novedades y emociones. De hecho, a veces incluso echamos el cerrojo cuando llaman a la puerta. Este fin de semana, ábreles la puerta de par en par, un cambio positivo está en camino.

LEO (24 de julio - 23 de agosto)

Más de siete millones y medio de habitantes en el mundo, más de catorce mil millones de ojos mirando el planeta. ¿Cuántos de ellos estarán realmente contentos con lo que ven?, ¿cuántos ver solo lo que quieren ver? No es difícil detectar solo los aspectos negativos, los defectos y los problemas vienen solos. Este fin de semana, concéntrate en lo bueno. Cuando piensas en positivo, éste se multiplica para beneficio de todos.

VIRGO (24 de agosto - 23 de septiembre)

Todos sabemos comportarnos de manera adecuada en cada situación, cumpliendo con las expectativas de lo que se nos exige. Sin embargo, no siempre lo hacemos así. Expresar nuestro descontento cuando somos víctimas de la negatividad suele superarnos. Pero lo cierto es que estar de mal humor no beneficia a nadie. Los demás no querrán ser amables con nosotros, y todos saldremos mal parados. Este fin de semana, solo un gesto positivo podrá transformar una situación negativa.

LIBRA (24 de septiembre - 23 de octubre)

Lo decimos muchas veces: errar es humano. Equivocarse no es tan malo. De hecho, es la gente que cree que no tiene por lo que preocuparse la que realmente debería estar preocupada. La vida se trata de aprender, mejorar y superar las barreras, y en esto juegan un papel primordial los errores. Caerse y levantarse está permitido. Esta semana, ábrete a nuevas oportunidades. Los momentos más complicados y desafiantes son los que te brindarán mayores recompensas.

ESCORPIO (24 de octubre - 22 de noviembre)

Estás de mal humor por el comportamiento de una persona clave en tu vida. Te da la sensación de que actúa de manera absurda, lo que está causando malentendidos. Esto solo es un reto a prueba de bomba: tienes paciencia de santo. Afortunadamente, gracias a esto, este fin de semana tus habilidades saldrán a relucir. La unión entre Marte y Neptuno te ayudará a superar tu estado de ánimo a base de carcajadas. Pronto te reirás de lo que hoy te parece un problema.

SAGITARIO (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Llevamos toda la vida debatiéndonos entre naturaleza y educación. ¿Lo que sabemos es fruto de lo que aprendemos, o nacemos completamente formados? Es difícil distinguir lo que hemos adquirido de fuera de lo que traíamos de naturaleza. Podríamos pasarnos horas hablando de esto, sin embargo, hay inquietudes más urgentes en nuestra vida. No tienes por qué entender lo que ha ocurrido recientemente, solo tienes que seguir adelante.

CAPRICORNIO (22 de diciembre - 20 de enero)

¿Alguna vez habéis soñado que vuestro propio peso no os deja avanzar? Te encuentras en una situación similar. Tienes la sensación de estar arrastrando un peso enorme que cada vez se hace más grande. Conforme se vinculen Marte y Neptuno este fin de semana, te traerán la oportunidad de ver que has sido liberada de esa preocupación que te tenía atada.

ACUARIO (21 de enero - 19 de febrero)

Imagina que puedes volver al pasado y cambiar algo de él. Sólo tienes un intento, ¿sabes ya qué modificarías? No es nada fácil, ¿verdad? Sin embargo, recientemente has pasado por una situación similar. La memoria puede llevarnos una y otra vez a la misma parte del pasado. Es hora de acabar con este pensamiento.

PISCIS (20 de febrero - 20 de marzo)

No hay nada malo en involucrarse en los planes de los demás, pero cuando nos damos cuenta que éstos se han apoderado de nuestra vida, tenemos que plantearnos un cambio. No podemos dejar de lado nuestras propias necesidades, hemos de llegar a un equilibrio justo. Este fin de semana, Marte se vincula con tu regente brindándote la manera de encontrarte con tus verdaderas necesidades al mismo tiempo que cumples con ese compromiso.