Horóscopo: lo que te deparan los signos del Zodíaco este martes 30 abril de 2019

Hoy martes 30 de abril tenernos a la Luna en Piscis y comienza el importante tránsito retrógrado del planeta Saturno por Capricornio (Las 4 claves para tener suerte en la vida).

Ahora se le suman en ese recorrido el planeta Júpiter y los planetoides Ceres y Plutón, en este último día de abril en que la vibración que rige es la del número uno, la de los comienzos. Es un martes dinámico en el que van a presentarse muchas situaciones que envuelven tanto el lado sensible de nuestra personalidad, como su lado práctico.

Si tu signo es del elemento fuego, o sea, eres nativo de Aries, Leo o Sagitario si te encuentras solo, o sola, en el ciclo presente se acercará a tu lado el romance y la pasión, pero debes tener una actitud receptiva para vivirlo cuando se cruce en tu camino sentimental.Tu organismo requiere un regalo y hoy es un día idóneo para recuperar energías y elevar tus defensas.

Haz todo lo posible por separar tus preocupaciones laborales de tus inquietudes personales y familiares. En la medida que logres poner cada cosa en su sitio tendrás un nuevo mes de mayo totalmente exitoso.