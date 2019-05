Descubren en Guatemala los esqueletos de una pareja de reyes mayas de hace 1.500 años

Un grupo de investigadores ha encontrado los esqueletos de un hombre y una mujer que habrían sido reyes de la civilización maya. Los restos podrían tener aproximadamente 1.500 años y fueron hallados en las cámaras funerarias de una de las tres pirámides de la ciudad arqueológica de Holmul, ubicada en la selva de Guatemala, informó The Guardian, según rt.

Además, las osamentas fueron halladas junto al cráneo de un niño, aparentemente sacrificado, y otros objetos valiosos que sugieren el estatus prominente de esos seres.

El descubrimiento se realizó gracias a un lídar, dispositivo láser con el que se detectaron aproximadamente 60.000 estructuras, desde pirámides hasta ciudades enteras, ubicadas en lo profundo de la densa jungla guatemalteca. Este mecanismo permite determinar las distancias desde un emisor láser a un objeto o superficie y crear mapas tridimensionales.

De ese modo, se determinó que la antigua civilización "era mucho más compleja e interconectada de lo que la mayoría de los especialistas mayas suponía", señala un informe reciente de National Geographic, que presentará los hallazgos a través de la serie 'Los tesoros perdidos de los mayas' a partir del 5 de mayo.

Los especialistas también visitaron pirámides previamente desconocidas ubicadas fuera de la ciudad de Witzna, al norte del país centroamericano.

En la zona encontraron señales de ataques perpetrados en el sitio, edificaciones destruidas, quemadas, y monumentos con imágenes de reyes desfigurados, lo que sugiere un elevado nivel de conflicto durante siglos. "Hay una sensación de miedo casi palpable en este paisaje", sostuvo Stephen Houston, arqueólogo de la Universidad de Brown.

The discovery of a Holmul king and queen as seen in @NatGeoChannel Lost Treasures of the Maya. Read about it in the 2018 excavation report. Many thanks to @pacunam, @McdGuate @ncalm_uh @MARI_Tulane, and the Holmul team. https://t.co/ZTgFbgp2GR pic.twitter.com/ceiSMFHZDN