Horóscopo: lo que te deparan los signos del Zodíaco este viernes 3 mayo de 2019

Este viernes 3 de mayo de 2019 tenemos a la Luna en tránsito por el signo de Aries moviéndose a Tauro con la vibración numerológica del 2.

Los planetas Júpiter y Saturno así como los planetoides Plutón y Ceres continúan retrógrados.

En un viaje de placer puede ocurrir una agradable sorpresa. Mantén abiertos tus ojos y sobre todo no dejes pasar por tu presente las oportunidades sin aprovecharlas. La ocasión menos esperada tal vez sea la que traiga a tu paisaje económico la fortuna anhelada.