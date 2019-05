Horóscopo: lo que te deparan los signos del Zodíaco este viernes 10 mayo de 2019

Hoy comienza el fin de semana para muchos, así que arriba el ánimo (Si creías que tenías mala suerte espera a ver a estos 8 'desventurados').

Este viernes 10 de mayo de 2019 tenemos a la Luna en tránsito hacia Leo procedente de Cáncer con la vibración numerológica del 9, la que indica los finales de los ciclos.

Hay una cuadratura de Venus, o sea, un aspecto de 90 grados y los planetas Júpiter y Saturno, así como los planetoides Ceres y Plutón continúan retrógrados. Al problema ¡solución, no lamentación!

Ocurre un proceso de reflexión y estabilidad que te ayuda a poner los pies sobre la tierra, sin olvidar tu intuición. Ve haciendo planes concretos para pasar este fin de semana en un sitio íntimo.