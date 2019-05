Horóscopo: lo que te deparan los signos del Zodíaco este martes 14 mayo de 2019

Haoy hay de todo (Las 4 claves para tener suerte en la vida).

Este martes 14 de mayo de 2019 la Luna se está moviendo al signo de Libra con la vibración del cuatro, la de la solidez y fundamento.

Los planetas Júpiter y Saturno, así como los planetoides Ceres y Plutón continúan retrógrados. La lección que nos imparte la vida en estos momentos es la de abrir el corazón a la realidad y poner a funcionar el sentido común.

Lo anterior se verá claramente en los signos del elemento fuego, Aries, Leo o Sagitario, en cuyo caso no todo está perdido si tuviste una desilusión.

Descubrirás la mejor manera de rehacer y consolidar una relación que pudo estar en peligro. Es tiempo ya de acometer con todo tu impulso un proyecto nuevo en el que aumentarán tus ingresos y mejorará notablemente tu situación laboral.

Se avecina un cambio importante en tu vida económica y te vas a asombrar de la forma rápida en que se pone en movimiento tu dinero y se rompe el estancamiento que sufriste en días pasados. Pasarán muchas cosas que te dejarán sorprendido.