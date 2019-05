Horóscopo: lo que te deparan los signos del Zodíaco este sábado 25 mayo de 2019

Descubre la vibración especial de amor que permea hoy la vibración especial del día y el paso de la Luna por Acuario (¿Sabes cuáles son los alimentos que aumentan tu felicidad?).

En este sábado 25 de mayo de 2019 en que la Luna está en Acuario con la vibración numerológica del seis los planetas Júpiter y Saturno continúan retrógrados al igual que los planetoides Ceres y Plutón.

Alguien busca tu compañía, olvida el pasado y ábrete al futuro amoroso. Sí tienes que realizar un trabajo el cual requiera una mayor concentración mental de tu parte evita distraerte escuchando música o haciendo otras cosas de manera mecánica mientras resuelves la tarea planteada.