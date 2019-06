Horóscopo: lo que te deparan los signos del Zodíaco este domingo 2 de junio de 2019

Hoy, con la Luna pasando por Géminis y la vibración especial del número 2, será un domingo interesante para cada signo (Estas son las 15 personas con más suerte del mundo).

Este domingo 2 de junio de 2019 la Luna está en Géminis con la vibración numerológica del dos. Los planetas Júpiter y Saturno así como el planetoide Plutón y Ceres siguen retrógrados. Tu mente vuela en muchas fantasías.