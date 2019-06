Horóscopo: lo que te deparan los signos del Zodíaco este jueves 6 de junio de 2019

Este jueves 6 de junio de 2019 la Luna sigue en tránsito por el signo de Cáncer, pero ya desplazándose a Leo.

Estamos en la vibración numerológica del seis, la del amor. Los planetas Júpiter y Saturno así como los planetoides Plutón y Ceres están retrógrados (Cuanto más rápido camine, mejor para su salud).

Las posiciones astrales son propicias para ayudarte a mejorar de condiciones asociadas con el asma, la bronquitis o problemas de índole alérgica (¡Las 5 claves infalibles para mejorar tu salud!).

Evita lugares con sustancias corrosivas o humo y aléjate de los sitios contaminados y sucios, y por supuesto, evita el humo del cigarrillo.