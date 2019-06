Horóscopo: lo que te deparan los signos del Zodíaco este sábado 8 de junio de 2019

Hoy hay una cuadratura planetaria que puede estar causando algún tipo de dificultad en algunos de los elementos (Los 10 errores comunes que comentemos al congelar y descongelar comida).

Hoy sábado 8 de junio de 2019 la Luna sigue en tránsito por el signo de Leo moviéndose a Virgo. La vibración numerológica de este día es el ocho, la que indica el dinero, el movimiento económico. Los planetas Júpiter y Saturno así como los planetoides Plutón y Ceres están retrógrados.

No habrá dificultades si haces las cosas a tiempo y no dejas para última hora lo que debes realizar hoy. Tienes muchos ojos puestos sobre ti y hay quienes están tratando de encontrarte defectos. No te inquietes por eso, haz tu trabajo y punto.