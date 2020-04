Videntes y Tarot: es fiable este servicio

¿Tienes un problema que te causa desasosiego? ¿Crees que hay elementos negativos a tu alrededor que trabajan para que no estés en paz contigo mismo? Tranquila, no eres la única. Tampoco si has pensado en hacer una consulta esotérica. Muchas personas, más de las que lo reconoce abiertamente, solicitan los servicios de videntes y tarot.

A pesar de que hay mucho impostor en el sector, y numerosos casos de gabinetes de videntes que contratan a personas que carecen del don de la videncia, aún existen profesionales de la videncia y el tarot que tienen ese don y atienden personalmente. Como Xenia Vidente de tarotfiable.tel.

¿Son todos los servicios de videntes y tarot 100% fiables?

Esta es la pregunta que se hacen millones de españoles cada vez que ven anuncios y ofertas de gabinetes de videntes de dudosa credibilidad. Por eso, desde Tarot Fiable aseguran que todas las videntes y echadoras de cartas y tarot son profesionales de predicciones y don real y natural, confirmados.

Solo así, aseguran, pueden mantener la confianza de los miles de clientes que cada mes confían en las videntes sin gabinete en las que se han especializado. Para ellos, esta modalidad es la que más en riesgo de fraude se encuentra, puesto que no hay un contacto físico con la vidente.

Aseguran que, en sus inicios, la videncia en remoto no convencía, pero poco a poco se han sabido ganar la confianza de los clientes, en parte por el buen hacer de las tarotistas y videntes que apoya en su web. El otro activador de su éxito, la privacidad que aporta no tener que entrar en un local o una casa en la que tarde o temprano todo el vecindario sabe a qué se dedica.

La (mala) fama de videntes y del tarot aún permanece, además que muchos usuarios no se sienten cómodos con la visibilidad pública que implica, por lo que acceder a los servicios de tarot por teléfono, con videntes sin gabinete reales y fiables, es más atractivo. De hecho, apuntan, la capacidad de retención de los usuarios se ha disparado desde que implantaron los servicios de videncia telefónica.

Cómo identificar videntes y tarotistas fiables

Encontrar videntes fiables es una tarea seria cuyas consecuencias pueden tener gran repercusión en la vida de una persona y de su entorno. De ahí que desde los profesionales de la videncia y el tarot sin gabinete remarquen la importancia de consultar sólo con videntes y tarotistas expertas y de confianza.

Así pues, para identificar las videntes fiables, hay que observar e investigar cuáles son las cualidades extrasensoriales y sensitivas que aseguran tener, y contrastarlo con lo que opinan otros clientes de ellas. Ten en cuenta que es este sexto sentido es el que les permite indagar en aquello que otras personas no pueden ver.

Asimismo, a pesar del don, una vidente y tarotista fiable tendrá una fuerte vocación de ayuda que le llevará a potenciar sus talentos y descubrir nuevos con los que ampliar las posibilidades de ayudar a su interlocutor. Hay muchos que reniegan de las tarotistas que siguen formaciones continuas. Sin embargo, estas te aseguran contar con videntes reales que se preocupan del usuario más que de dinero que les debe pagar.