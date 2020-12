Cómo tener éxito en las citas según la ciencia

Cuantas veces te han dicho piensa con la cabeza y no con el corazón. ¿Será esto posible? ¿Cómo funciona el cerebro y el amor? Suficientes interrogantes para un artículo. Lee hasta el final y descubre si es posible recibir alguna ayuda racional desde la ciencia.

¿La ciencia puede ayudarte con las citas?

Para aprovechar esta lectura al máximo, tomate 4 minutos y piensa en la última vez que te enamoraste. Concéntrate en el inicio y rememora ese sentimiento ¿Entre tanta pasión hay algo objetivo? Con el propósito de responder a esta interrogante revisemos qué es el amor para la ciencia.

Desde este prisma se identifica al amor como un proceso neurológico que tiene un origen cerebral. Se involucra en lo fundamental, al hipotálamo, la corteza prefrontal, la amígdala y el núcleo accumbens. Al no encontrar ninguna consulta al respecto, nos queda claro que el término más que médico es una apropiación social.

El amor es un fuerte sentimiento de pasión, adoración, hacia una persona. Este se vive como con éxtasis, felicidad, euforia, excitación y satisfacción. ¡A quién vamos a engañar! A ti no, también trae desasosiego, malestar, tristeza y depresión. Bueno, claro está, cuando no lo encuentras, o peor, lo idealizas.

Ya sabes lo que dicen los expertos sobre el amor. Aunque ante él todo raciocinio nubla nuestra objetividad, te sorprenderías al saber que este sentimiento es menos irracional de lo que creías. Las encuestas y estadísticas periódicas recopiladas en https://paraencontrarpareja.com/ contienen información que puede utilizarse con fines de investigación científica.

Otros estudios responsabilizan a la oxitocina y vasopresina con el comportamiento en este ámbito. Estas hormonas están presentes en nuestra química cerebral. Estas tienen un efecto directo en la necesidad de contacto social, apego a la pareja, incrementa nuestra atracción y sexualidad humana. Ha sido posible probar en mamíferos la tesis de que estar en pareja altera de manera positiva el núcleo accumbens en nuestro cerebro.

Para aquellos que son solteros, deben saber que la ciencia ha probado que no se está tan bien solo. Las malas compañías tampoco son una opción saludable. En tal sentido te invitamos a seguir leyendo para identificar los consejos que te garantizan encontrar la pareja indicada. Fíjate, no es la perfecta, esa aburre y no existe. Pero aquella que te hace vibrar en otra dimensión, que te apoya y a pesar de un día difícil te apetece encontrar. Esa persona sí está allá afuera.

4 Consejos respaldados por la ciencia para citas exitosas

Todo no puede ser analizado y premeditado, pues aburre. ¿Qué te proponemos? Simple, escucha a la ciencia, pero déjala fluir.

1. Queda en tantas citas como puedas

Esta recomendación se basa en el principio científico de que nos sentimos mejor en interacción social. Al mismo tiempo conversar con otros nos permite conectar, ya sea presencial o en línea. Estas es la forma de saber que nos funciona y que no. Además, este entrenamiento en sociedad te permite mejorar las habilidades de comunicación, tan necesarias para las citas.

2. Disfruta y muéstralo

La química cerebral no determina nuestro comportamiento, pero influye en los estados de ánimo. Una cita exitosa se caracteriza por un ambiente distendido, donde cada cual no se vea presionado a pretender ser un personaje de cuentos de hadas. No obstante, nadie quiere salir con alguien depresivo y con energías negativas.

3. No seas tímido

Expresar tus deseos sexuales debería ser algo natural. Si para ella no lo es respeta sus límites. Igual no pierdas de vista que hablar de tus sentimientos en alta voz es una práctica muy saludable para comenzar. Sal de tu cueva, recuerda que a las mujeres le complace mucho que seas comunicativo. Habla de vivencias y no de personas o cosas.

4. Haz que la ansiedad funcione a tu favor

Sería perfecto que estuvieras confiado de ti mismo. Por lo general esto no es así. Por tanto, ese nerviosismo exprésalo en forma de pasión por ella. No hay mujer que se resista a alguien que muestra interés y devoción. Las investigaciones reflejan que las personas que se esfuerzan en complacer tienen más éxito que los que se presentan seguros en su primera cita.

Pues sí, muchas, entre ellas está que, aunque todo no se puede planificar en el amor, seguir consejos validados por la ciencia nos ahorra sinsabores. El resto más que leerlas, te invitamos a vivirlas.