Los fósiles de heces humanas desvelan pistas del colapso de la civilización maya

Los secretos del colapso de la civilización maya podrían desvelarse gracias a los fósiles de heces humanas.

Un nuevo estudio sobre la civilización maya centroamericana descubrió en muestras de heces antiguas que el tamaño de esta comunidad varió significativamente en respuesta al cambio climático contemporáneo.

Los investigadores identificaron cuatro períodos distintos de cambio de tamaño de la población como una reacción a períodos particularmente secos o particularmente húmedos, que no se habían documentado antes: entre 1350 y 950 a. C., entre 400 y 210 a. C., entre 90 y 280 d. C. y entre 730 y 900 d. C.

Además, las pilas de haces aplanadas muestran que la ciudad de Itzán, que en la actualidad estaría en Guatemala, estaba habitada unos 650 años antes de lo que la evidencia arqueológica había sugerido anteriormente.

«Esta investigación debería ayudar a los arqueólogos al proporcionar una nueva herramienta para observar los cambios que podrían no verse en la evidencia arqueológica, porque es posible que la evidencia nunca haya existido o que desde entonces se haya perdido o destruido», dice el biogeoquímico Benjamin Keenan, de la Universidad McGill. en Canadá.

«Las tierras bajas mayas no son muy buenas para preservar edificios y otros registros de la vida humana debido al ambiente de bosque tropical», añade Keenan.

Este estudio utiliza un método de análisis relativamente nuevo basado en estanoles fecales: moléculas orgánicas en las heces humanas (y animales) que se conservan en capas de sedimentos debajo de lagos y ríos, a veces durante miles de años.

Las concentraciones de estos estanoles a lo largo del tiempo, marcadas por capas de sedimentos, pueden dar a los investigadores pistas sobre el cambio de población que pueden respaldarse con otros registros históricos. Hasta ahora, se ha demostrado que los estanoles son indicadores precisos de cuántas personas vivían en un lugar determinado en un momento determinado.

Aquí, los estanoles se extrajeron de un lago cerca del sitio de Itzán y se midieron con lo que los expertos ya saben sobre el área durante los últimos miles de años, basándose en descubrimientos de excavaciones arqueológicas tradicionales.

Luego, esos hallazgos se compararon con datos climáticos históricos, incluida la evidencia de precipitación (o falta de ella) y los niveles de polen (que indica la cubierta vegetal) que quedaron en el registro geológico. Los investigadores encontraron algunas correlaciones, pero también algunos nuevos cambios de población en las antiguas capas de restos de excrementos.