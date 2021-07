Encuentran un buque de guerra de 2.200 años hundido en las ruinas de Heraklion

La ciudad sumergida de Heraklion, cerca de Alejandría (Egipto) sigue ofreciendo grandes secretos sobre el pasado de la humanidad.

Los científicos encontraron los restos de un buque de guerra del período ptolemaico y ruinas de un área funeraria de principios del siglo IV a.C.

El secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades, Mustafa Waziri, dijo que el barco iba a atracar en el canal que fluía a lo largo del lado superior del Templo de Amón, pero se hundió como resultado del colapso del templo y la caída de enormes bloques sobre él como resultado de un devastador terremoto en el siglo II antes de Cristo.

La caída de esos bloques de piedra mantuvo al barco en el profundo canal, ahora lleno de restos de templos.

El jefe del Sector de Antigüedades Egipcias Ayman Ashmawy explicó que los restos de ese barco fueron descubiertos bajo aproximadamente 5 metros de lodo sólido que representa el lecho marino mezclado con los restos del templo, utilizando dispositivos de excavación submarina como dispositivos perfiladores del subsuelo.

Frank Goddio, jefe de la misión del Instituto Europeo de Arqueología Subacuática (IEASM), confirmó que el descubrimiento de barcos rápidos que datan de esa época es muy raro, y que los barcos griegos de este tipo eran completamente desconocidos hasta el descubrimiento del Barco púnico Marsala (235 aC), que es el único ejemplo que tenemos.

Agregó que los estudios preliminares indican que el barco era largo, con una eslora de más de 25 metros. El casco fue construido según el estilo clásico, que se basa en la técnica de empuje y folículo, sin embargo, contiene las características del estilo egipcio antiguo, por lo que es un tipo de construcción mixto.

El barco tiene fondo plano y quilla plana, lo que es un modelo muy útil para la navegación en el río Nilo y dentro del delta.

Tenía remos provistos de una gran vela como lo demuestra la forma del mástil de grandes dimensiones como indican algunos rasgos típicos de la construcción naval en el antiguo Egipto, así como evidencias de reutilización de la madera; el barco fue construido en Egipto.

The Egyptian-French archaeological mission of the European Institute of Underwater Archeology (IEASM), working in Alexandria, discovered the wreck of a warship from the Ptolemaic period, and the remains of a Greek funerary area dating back to the beginning of the fourth centuryBC pic.twitter.com/hdT7WJToZL

— Ministry of Tourism and Antiquities (@TourismandAntiq) July 19, 2021