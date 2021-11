Encuentran unos extraños dioses alados en una placa excavada en Rusia

Una placa única fue descubierta por los arqueólogos rusos.

La pieza representa a dioses escitas alados rodeados de grifos durante sus excavaciones del cementerio Devitsa V en la región de Voronezh.

Pueblos de origen iranio, los escitas poblaron amplias zonas de la estepa euroasiática entre los siglos IX a.C. y el IV de nuestra era. Se caracterizaban por una cultura basada en el pastoreo nómada y la cría de caballos de monta.

«El hallazgo ha hecho una contribución importante a nuestros conceptos de las creencias escitas. En primer lugar, un número particular de dioses están representados a la vez en un elemento. En segundo lugar, nunca antes había sucedido que un elemento con dioses representados se haya encontrado tan lejos del al noreste de los principales centros escitas», dijo el jefe de la expedición, el profesor Valeriy Gulyaev, del IA RAS (Institute of Archaeology of Russian Academy of Sciences).