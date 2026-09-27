España: 42 provincias registran ya más muertes que nacimientos y sólo la inmigración sostiene el crecimiento

España se aproxima a los 50 millones de habitantes mientras el saldo vegetativo continúa en negativo.

Un análisis publicado por La Gaceta pone de relieve una tendencia que ya afecta a 42 provincias: el número de muertes supera al de nacimientos.

Así, el crecimiento poblacional no se debe a un relevo generacional adecuado.

Está, en su mayoría, impulsado por la inmigración, la cual ha hecho que el aumento demográfico esté estrechamente vinculado a los movimientos de personas a nivel internacional.

Un máximo histórico sostenido desde fuera

De acuerdo con la Estadística Continua de Población del Instituto Nacional de Estadística (INE), España contaba con 49.801.559 habitantes al 1 de julio de 2026. Esta cifra representa un incremento de 104.178 personas en el segundo trimestre del año, marcando un nuevo récord en la serie histórica.

Lo realmente relevante es la composición de ese crecimiento:

La población extranjera creció en 87.197 individuos, alcanzando así los 7.437.543 residentes.

Los ciudadanos de nacionalidad española aumentaron en 16.981 personas.

Las personas nacidas fuera de España sumaron 10.291.807, es decir, el 20,66 % del total.

La distinción entre extranjeros y los nacidos en el extranjero obedece a aquellos que han obtenido la nacionalidad española. Este dato evidencia que la inmigración no solo suma al número de residentes extranjeros, sino que también transforma gradualmente la estructura demográfica del país.

Durante el segundo trimestre, las llegadas más numerosas fueron de ciudadanos provenientes de Colombia, con 34.000 nuevos residentes; seguido de Venezuela, que aportó 23.300, y Marruecos, con 21.100. También figuran Perú, Brasil e Italia. Estos datos reflejan flujos de llegada, sin ser una clasificación exhaustiva de todas las comunidades extranjeras establecidas en España.

El invierno demográfico se extiende

El fenómeno del invierno demográfico aglutina dos procesos: un descenso en las tasas de natalidad y una población cada vez más envejecida. Cuando las muertes superan al número de nacimientos, el crecimiento natural se torna negativo. Para que la población total siga aumentando, el saldo migratorio es clave para compensar dicha diferencia.

Sin embargo, esta situación no se distribuye de manera uniforme en el territorio. Las provincias con mayor concentración de población extranjera, según los datos de principios de 2026, se ubican en la costa mediterránea, en los archipiélagos y en determinadas grandes ciudades. Alicante, Baleares, Girona, Barcelona, Santa Cruz de Tenerife y Almería se destacan entre aquellas que registran los porcentajes más altos.

Por el contrario, las provincias del interior, como Córdoba, Badajoz y Jaén, presentan una menor proporción de residentes nacidos fuera de España. Estas diferencias geográficas están relacionadas con factores como el empleo, el turismo, la agricultura, los servicios y la capacidad para atraer a la población más joven.

El problema demográfico también acarrea implicaciones económicas. Una población envejecida incrementa la presión sobre pensiones, sanidad y servicios de cuidado, al tiempo que disminuye el número de personas en edad laboral. La inmigración puede ayudar a mitigar parte de este desequilibrio, aunque no es una solución que reemplace la necesidad de políticas de natalidad, empleos estables, vivienda asequible y conciliación.

Nacionalidad y delincuencia: datos que exigen contexto

El debate sobre la inmigración a menudo se entrelaza con las estadísticas de delincuencia. Las cifras disponibles indican diferencias en las tasas entre españoles y extranjeros, pero su interpretación debe abordarse con cuidado. Un análisis de 5,6 millones de sentencias condenatorias emitidas entre 2007 y 2023 revela que la brecha se estrecha al comparar grupos que compartan características de edad y género.

En términos generales, el estudio ubica la tasa de delitos en 1.294 por cada 100.000 extranjeros, en contraposición a 675 entre españoles. Tras ajustar las variables demográficas, la disparidad se reduce de una proporción de 2,7 a 1,9. Esta conclusión no permite atribuir de manera directa la delincuencia a una nacionalidad específica o a un determinado credo.

La edad, el sexo, la situación económica, la residencia efectiva y la exclusión social son factores cruciales a la hora de interpretar estas estadísticas. Además, es pertinente diferenciar entre la población extranjera residente, individuos en tránsito y aquellos vinculados a delitos organizados. En definitiva, la nacionalidad por sí sola no puede explicar el comportamiento de las personas.

Una sociedad más diversa

La población nacida fuera de España ya representa más de una quinta parte del total. Marruecos, Colombia y Venezuela destacan entre los principales países de origen de quienes residen en el país, aunque estas comunidades no son homogéneas y abarcan perfiles laborales, religiosos y sociales muy variados.

No hay una relación automática entre la nacionalidad y la religión. España sigue siendo mayoritariamente católica, aunque la práctica religiosa ha mostrado desigualdades y un descenso a lo largo de las últimas décadas. Simultáneamente, el país alberga comunidades musulmanas, evangélicas, ortodoxas, judías y de diversas confesiones, además de un número creciente de personas que se identifican como no religiosas.

En este contexto, el mapa demográfico de España evoluciona con rapidez: hay más habitantes, menos nacimientos nativos y una creciente diversidad en las ciudades y en los territorios que atraen empleo. El desafío ya no es solo el de crecer, sino el de mantener una población envejecida sin perder la cohesión social. Y esa transformación se está llevando a cabo de manera continua, barrio a barrio, escuela a escuela y provincia a provincia.