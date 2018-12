¿Sabe ya la NASA de qué se trata? Curiosity halla un objeto 'brillante' en Marte

En imágenes de la superficie de Marte captadas por el róver Curiosity de la NASA, los científicos han detectado un inusual objeto brillante que ha sido apodado ‘Little Colonsay'.

"Una de las muestras que intentamos ver mejor es ‘Little Colonsay'", explica la especialista Susanne Schwenzer, según un mensaje publicado en la página de la NASA.

Curiosity finds a golden rock on Mars: NASA reveals 'super shiny' object on the red planet's surface: Officially named 'Little Colonsay', scientists spotted the rock in a wider image, and have now decided to go back for a closer look. https://t.co/YuMfD7Zihy pic.twitter.com/2P4eilQAN9