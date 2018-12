La verdad detrás del documento de la NASA sobre visitas extraterrestres a la Tierra

Los científicos, en especial los de la NASA, siempre se han negado a confirmar la existencia de extraterrestres y sus posibles visitas a nuestro planeta, pero eso cambió hace pocos días. (Captan señales de radio extraterrestres de baja frecuencia).

El pasado 3 de diciembre de 2018, la cadena Fox News publicaba un artículo en su página web bajo el siguiente titular: (Lugares de encuentro entre terrícolas y extraterrestres).

"Científicos de la NASA dicen que la Tierra podría haber sido visitada por extraterrestres".

La reacción no se hizo esperar, y la noticia se difundió rápidamente por internet. Varios medios internacionales publicaron también sus propios artículos al respecto y la "bola" se fue haciendo cada vez más grande, según recoge José Manuel Nieves en ABC.

Todos esos artículos se basan en un documento publicado en la web de la NASA y firmado por Silvano Colombano, científico del Centro de Investigación Ames en Mountain View, California.

En él se sostiene que los investigadores deberían, por lo menos, considerar la posibilidad de que los extraterrestres hayan podido visitar nuestro planeta en algún momento. Pero nunca se afirma que se tenga prueba alguna de esa supuesta visita.

La revista científica Live Science se ha puesto en contacto con Colombano, quien afirma que la cobertura llevada a cabo por Fox News y otros medios falsea el sentido de lo que quería realmente expresar en su informe.

"No está bien explicado -afirma Colombano-. Mi persectiva era simplemente que los informes de fenómenos aéreos no identificados deberían ser objeto de un estudio serio, incluso si la posibilidad de identificación de alguna tecnología alienígena es muy pequeña".

Al redactar su noticia, además, Fox News presentó el documento como "un estudio científico", cuando en realidad no era más que una presentación publicada la primavera pasada para una conferencia en el SETI, la institución que trata de localizar señales de radio inteligentes en el espacio.

En el documento, en efecto, Colombano se refiere a una serie de "verdades" plenamente asumidas por la comunidad científica, pero que podrían no ser tales.

Entre ellas, que el viaje interestelar es imposible o altamente improbable, que los supuestos alienígenas utilicen, como nosotros, ondas de radio para comunicarse, que otras formas de vida inteligente se basan, como la nuestra, en el carbono, y que nunca hemos sido visitados.

De hecho, razona el investigador en su escrito, el método científico apenas tiene 500 años, y lo que para nosotros parecen obstáculos insalvables podrían perfectamente haber sido resueltos por civilizaciones con miles, o incluso millones de años de antigüedad.

Sin embargo, tal y como explica Live Science, "existen algunos matices aquí. Porque Colombano, en realidad, sí que cree, como escribió Fox News, que los extraterrestres podrían haber visitado el planeta Tierra.

O por lo menos que es teóricamente posible, lo cual implica que no es del todo imposible y que, por lo tanto, merece la pena buscar evidencias de que algo así haya ocurrido realmente".

Eso es muy diferente a decir que hay muchas probabilidades de que los extraterrestres hayan venido o que incluso estén estudiándonos, algo que sí se desprende del artículo de Fox News.

Además, Colombano se lamenta de que, a pesar de que su dirección de correo electrónico aparece en la cabecera de su documento, nadie de Fox News le haya contactado ni preguntado antes de publicar el polémico artículo.

La reunión de SETI, explica el investigador a Live Science:

"fue para obtener retroalimentación de los científicos sobre las direcciones futuras del programa de investigación del Instituto".

Y el documento no era más que un complemento de la charla de Colombano, en la que sugirió que tal vez, y solo tal vez, la noción de que los extraterrestres hayan visitado la Tierra no sea tan ridícula como la mayoría de los científicos piensan, y que por tanto no estaría de más que SETI dedicara algunos recursos a la caza sistemática de evidencias entre los múltiples informes de avistamientos.

Sería como buscar una señal débil e improbable en medio de un ruido caótico, que en definitiva es lo mismo que hace la Institución cuando escruta el cielo en busca de señales inteligentes.

En resumen, no se trataba más que de un escrito especulativo destinado a persuadir a otros científicos para que asignen recursos a un proyecto a largo plazo, y no una discusión sobre si los extraterrestres han visitado o no la Tierra, algo que para Colombano es posible, pero no necesariamente probable.