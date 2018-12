Prepárense para ver un cometa y bolas de fuego verdes en el cielo esta semana

La NASA ha anunciado que esta semana el cometa 46P / Wirtanen se acercará a la Tierra a una distancia de siete millones de millas y podrá ser apreciado a simple vista como una luz verde "fantasmal" en la constelación de Tauro, según rt.

Los astrónomos han catalogado este fenómeno astral como un 'bono' adicional frente a la lluvia de estrellas Gemínidas, que iluminan el cielo a fines de cada año. Los expertos han precisado que su punto más visible ocurrirá la noche del 16 de diciembre. Además, serán visibles meteoros verdes que lucirán como bolas de fuego verde en los cielos.

Sin embargo, quienes no logren apreciarlo en esta fecha por diferentes factores, pueden observarlo durante todo el mes con la ayuda de binoculares o pequeños telescopios.

A pesar de que el cometa 46P/ Wirtanen es pequeño, su proximidad histórica podría alcanzar un resplandor de dimensiones similares a la luna llena. Además se ubica entre los 10 cometas más cercanos de la era espacial.

Astronómic alert. 📡On December 16, the #Comet46p #Wirtanen can be seen in plain sight.☄ And throughout the month, it can be observed with binoculars and small telescopes. pic.twitter.com/XzUagwFfpK