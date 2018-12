La NASA anuncia que los anillos de Saturno están colapsando

La NASA puso fecha a la futura desaparición de los anillos de Saturno. De acuerdo con las observaciones de las misiones Cassini y Voyager 1 y 2, la gravedad ejercida por el planeta hará que en unos 100 millones de años dejen de existir, según rt.

Los anillos están formados en su mayoría por fragmentos de hielo de agua de distinto tamaño que están en equilibrio entre la atracción gravitacional de Saturno y su velocidad orbital, que tiende a desplazarlos hacia el exterior. Según detalló la agencia espacial estadounidense, la gravedad del planeta genera un colapso en forma de lluvia polvorienta de hielo bajo la influencia de su campo magnético.

El especialista agregó que solo de ese ritmo, los anillos desaparecerían en 300 millones de años, pero la información proporcionada por la nave Cassini reveló que la cantidad que cae sobre el planeta es aún mayor, por lo que la extinción se daría 200 millones de años antes.

