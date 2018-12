"No fueron extraterrestres": Una misteriosa luz azul ilumina el cielo de Nueva York

La explosión de un transformador en una central eléctrica causó la noche del jueves un resplandor azul que pudo verse en el cielo nocturno del distrito Queens de la ciudad de Nueva York, sorprendiendo a los residentes y causando cortes de energía, incluso en el aeropuerto LaGuardia, según rt.

Según residentes locales, la explosión fue tan brillante en algunos barrios como Astoria y Queens que durante unos segundos pareció que era de día. Los vecinos de Queens informaron también que la electricidad se apagó brevemente en sus hogares, mientras que el aeropuerto LaGuardia registró un apagón total.

Más tarde, la Policía de Nueva York aclaró que "las luces que han visto por la ciudad provienen de la explosión de un transformador en una instalación de Con Ed en Queens", y anunciaron que el incendio ya estaba bajo control.

La Policía agregó que está investigando el suceso y aclaró que no ha dejado ningún herido.

Por su parte, Con Edison confirmó que "hubo un breve incendio eléctrico" en su subestación, en el barrio de Astoria, que "involucró algunos transformadores" y causó una interrupción de la transmisión en el área. "Actualmente estamos investigando la causa del incidente", añadió.

La oficina del alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, también reaccionó rápidamente al suceso a través de Twitter, asegurando que "no fueron los extraterrestres" y que las autoridades están trabajando en lo ocurrido.

Pese a que las autoridades han arrojado luz sobre el origen del resplandor, los usuarios de las redes sociales llevan a cabo su propia e imaginativa 'investigación', sugiriendo infinidad de versiones divertidas, que incluyen la lucha contra el mal del superhéroe Thor de las películas Marvel o incluso la de un desafío para los cazafantasmas.

BREAKING: An electric emergency at a Con Edison facility in Queens lit the night sky across much of New York City ablaze and spawned a flurry of social media reaction Thursday night. https://t.co/CrpYhR1PYW