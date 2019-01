¿Sabes por qué apareció este anillo alrededor de la Luna?

En la noche del 20 al 21 de enero, el satélite natural de la Tierra se tiñó de rojo durante un eclipse total, dando paso a la llamada 'superluna de sangre', pero ahí no acabaron los espectáculos que se pudieran observar esta semana en el cielo. La noche siguiente, muchas personas fueron testigos desde diferentes partes del mundo de un inusual fenómeno atmosférico conocido como halo, en el que un anillo de gran tamaño aparece alrededor de la Luna, según rt.

Este evento se debe a las pequeñas partículas de hielo hexagonales suspendidas en las nubes altas, que refractan la luz y generan un espectro de colores alrededor de la Luna.

Los halos, también llamado antelia o aro iris, pueden aparecer no solamente alrededor de la Luna, sino también alrededor del Sol e incluso de faroles. Generalmente, este fenómeno se conoce como parhelio cuando aparece alrededor del Sol.

En el caso de los halos lunares, se puede apreciar un anillo de color blanco o pálido con la presencia de color rojo en el lado interior. También tiene un color azul en la parte externa, aunque este a veces no es visible en la visión nocturna. Además, la forma del halo depende de la forma particular y la posición de los cristales en las nubes. Este evento se produce con mayor frecuencia cuando las temperaturas son bajas.

