Descomunal asteroide de 40 metros puede chocar contra la Tierra el 9 de septiembre

Es uno de los grandes temores de la humanidad. El próximo lunes 9 de septiembre de 209, a las nueve y tres minutos de la mañana (hora española), un asteroide de unos 40 metros de diámetro puede chocar contra la Tierra a 44.000 kilómetros por hora, según recogeJosep Corbella en lavanguardia.

En caso de impacto, puede causar una devastación similar a la del asteroide que cayó en 1908 en Tunguska (Siberia), que arrasó una superficie de 2.000 kilómetros cuadrados, equivalente a un disco de 50 kilómetros de diámetro, y derribó 80 millones de árboles de la taiga.

Pero a los especialistas que han participado en la Conferencia de Detección de Asteroides y Basura Espacial celebrado en Darmstadt (Alemania) no les quita el sueño.

La trayectoria del astro no se conocerá con precisión hasta julio, cuando se podrá observar con un telescopio de ocho metros

El astro 2006 QV89, como se llama oficialmente, ocupa el número 7 en la lista de asteroides potencialmente más peligrosos para la Tierra en los próximos cien años. Dicha lista tiene identificados en este momento 816 asteroides con una probabilidad de impacto no nula, que representan el 4% de los 19.560 asteroides cercanos a la Tierra conocidos en la actualidad. El riesgo de cada asteroide se estima a partir de la Escala de Palermo, que tiene en cuenta el tamaño de cada astro, la probabilidad de impacto y el tiempo que falta hasta la posible colisión.

Encabeza la lista un astro de sólo 9 metros de diámetro pero con una probabilidad de impacto de una entre 16 en el año 2095. ¿Cruzarían la vía a ciegas sabiendo que pasa un tren pequeño cada 80 segundos?

En caso de impacto, la colisión se producirá a 44.000 km/h y arrasará una superficie de 2.000 kilómetros cuadrados

El segundo lugar lo ocupa un astro con una probabilidad de impacto inferior a una entre un millón en el año 2113 pero con un diámetro de 900 metros, suficiente para causar daños a escala global.

"No podemos dar estimaciones más precisas porque las órbitas de los asteroides no se conocen con exactitud, siempre hay un margen de error. Cuando tenemos en cuenta este margen de error y calculamos todas las posibles trayectorias de los asteroides en el futuro, obtenemos algunas trayectorias que pasan por el mismo lugar que la Tierra en el mismo momento y muchas otras que no", explica Juan Luis Cano, director de Operaciones del Centro de Coordinación de Asteroides Cercanos a la Tierra de la Agencia Espacial Europea (ESA), con sede en Frascati (Italia).