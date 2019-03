Amy Mainzer, la bella astrofísica que da nombre a un asteroide

Amanda Kathryn Mainzer (nacida el 2 de enero de 1974) es una astrónoma estadounidense, especializada en instrumentación astrofísica y astronomía galáctica. Es subdirectora científica del proyecto espacial Wide-Field Infrared Explorer. Ha aparecido varias veces en la serie de The History Channel, El Universo, según wp. También aparece en el documental "Cartografía Estelar: En la Tierra", incluido en el lanzamiento de Star Trek Generations.

El asteroide (234750) Amymainzer fue nombrado así en su honor.

Mainzer ostenta los siguientes títulos:

Bachelor of Science en física, Universidad Stanford, con honores (1995)

Maestría en astronomía, Instituto de Tecnología de California (2001)

Ph.D en astronomía, Universidad de California, Los Ángeles (2003)

Sus intereses de investigación incluyen, asteroides, las enanas marrones, las atmósferas planetarias, discos de escombros, la formación de estrellas, así como el diseño y la construcción de la nueva instrumentación para los telescopios en la Tierra y en el espacio.

Premios Recibidos

Según el blog de la doctora Mainzer en la página de la NASA, ella ha recibido los siguientes premios:

NASA Exceptional Achievement Medal (2011)

NASA Group Achievement Award Near Earth Objects Observation Program Team (2011)

NASA Group Achievement Award WISE Project Science Team (2011)

Lew Allen Award for Excellence (2010)

Muhlmann Award from the Astronomical Society of the Pacific to the Spitzer Space Telescope Team (2010)

JPL Ranger Award (2008 and 2011)

NASA Graduate Student Research Program Fellowship (2001-2003)

National Science Foundation Graduate Research Fellowship (1996-1999)