¿Sabías que la NASA está realizando ejercicios 'apocalípticos' de cara a un próximo impacto de asteroides y cometas contra la Tierra?

La NASA realiza 'ejercicios de mesa' en la nueva edición de la Conferencia de Defensa Planetaria -que se celebra desde el 29 de abril hasta el 3 de mayo en Maryland (EE.UU.)- con la finalidad de prepararse de cara a un posible impacto de asteroides o cometas contra la Tierra, según anunció el pasado miércoles, según recoge rt y comparte Paual Dumas para pd.

La agencia espacial estadounidense explicó que el entrenamiento maneja un escenario ficticio de impacto de Objetos Cercanos a la Tierra (NEO, por su sigla en inglés), desarrollado por el Centro de Estudios de NEO del Laboratorio de Propulsión a Reacción (JPL, por sus siglas en inglés) de la NASA. Los expertos trabajan con la hipótesis de un supuesto asteroide descubierto el 26 de marzo calificado de potencialmente peligroso.

En un tuit publicado este lunes, el organismo recuerda que, tras haber realizado simulacros de incendios, terremotos y tornados, es el momento de saber qué hacer ante la hipotética caída de un asteroide sobre nuestro planeta.

Tras unos meses de seguimiento, la simulación estipula que el asteroide -bautizado como 2019 PDC- tiene un 1 % de posibilidades de impactar contra la Tierra en 2027, ya que pasaría a 0,05 unidades astronómicas (cada unidad equivale a la distancia entre la Tierra y el Sol, 149.597.871 kilómetros). De acuerdo con la recreación, el 2019 PDC se ubica a 57 millones de kilómetros, pero se aproxima a casi 50.000 kilómetros por hora mientras se vuelve cada vez más brillante. En estas condiciones, los especialistas evalúan posibles preparativos de misiones destinadas a mitigar el peligro.

Otro de los escenarios que analizan los especialistas de las agencias espaciales que participan en la conferencia es la eventual amenaza de un cometa, detectado el 4 de abril, también según un esquema ficcional, que podría impactar en la Tierra el 28 de febrero de 2021.

Este tipo de ejercicios, que forman parte de un plan desarrollado durante dos años y publicado por la Casa Blanca en 2018, suele utilizarse para planificar la gestión de desastres y ayudar a informar a las partes implicadas sobre aspectos importantes con la finalidad de que consigan llevar a cabo una respuesta exitosa. Se trata de la séptima vez que la NASA participa en uno de estos simulacros.



Predicción de impacto real

El principal objetivo de los científicos es analizar cómo los observadores de NEO, así como la NASA, los servicios de emergencia y los ciudadanos, pueden responder a una predicción de impacto real y a su correspondiente información en desarrollo. Asimismo, intentan determinar los detalles más exactos posibles al respecto de la posición, el movimiento orbital y las características del NEO en cuestión en el caso de que se descubra una amenaza de este tipo.

Lindley Johnson, de la Oficina de Defensa Planetaria de la NASA, aseguró que estos simulacros son realmente útiles para la comprensión de lo que los expertos en "gestión de desastres necesitan saber". "Estos ejercicios nos ayudarán a desarrollar comunicaciones más efectivas entre nosotros y con nuestros gobiernos", agregó.

Además de la NASA y su Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria, también participarán de la conferencia representantes de los departamentos de Estado y de Defensa de EE.UU. y de la Red Internacional de Alerta de Asteroides, entre otros organismos, así como la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias de EE.UU. (FEMA, por sus siglas en inglés).

✅Fire drill

✅Earthquake drill

✅Tornado drill

🔲Asteroid drill



We like to be prepared. While Earth is safe from all known asteroids, this week we're joining our partners to practice what to do if in a different situation. Follow this #ExerciseOnly: https://t.co/nZqcAKmAY8 pic.twitter.com/iLDQgzrRP0